Ghost of Yotei : le jeu se vend mieux que Ghost of Tsushima selon Sony

Ghost of Yotei est sorti le 2 octobre 2025, uniquement sur PS5 et à cette époque, il y a eu beaucoup de spéculations autour du titre, notamment de ses détracteurs qui refusaient de croire que son lancement était pour le moins réussi. Et pourtant... En un mois, le jeu s’est finalement écoulé à 3,3 millions d’exemplaires, et Sony Interactive Entertainment a mis en avant son rôle dans les résultats financiers du dernier trimestre. Lin Tao, directrice financière chez Sony PlayStation, est allée un peu plus loin en précisantr que Ghost Yotei avait même dépassé les ventes de son prédécesseur, Ghost of Tsushima, sur la même période. Les jeux service comme Helldivers 2 et MLB The Show ont aussi apporté des revenus stables selon le dernier rapport, mais Ghost of Yotei reste la star du trimestre.

La déclaration de la représentant de Sony manque de précision, la notion de « même période » n’étant pas clairement définie. Il est toutefois de bon ton de l’interpréter comme une comparaison des premiers mois de commercialisation de chaque titre. Malgré ce flou, on peut prendre cette déclaration comme officielle et confirmer donc que Ghost of Yotei affiche des performances supérieures à celles de Ghost of Tsushima sur un laps de temps équivalent, ce qui traduit une réelle satisfaction du côté de Sony.

Pour rappel, Ghost of Tsushima a été lancé sur PlayStation 4 le 17 juillet 2020, avait connu un démarrage solide avec 2,4 millions d’exemplaires vendus en trois jours, avant d’atteindre 5 millions après 118 jours. À plus long terme, le jeu s’est imposé comme un succès majeur avec un total de 13 millions de ventes, toutes plateformes confondues, incluant les versions PC et PS5 Director’s Cut. Dépasser Ghost of Tsushima sur la même fenêtre d'exploitation, alors que ce dernier bénéficiait d’un parc PS4 bien plus large et d’un contexte de consommation favorable en 2020 (merci le COVID), souligne le poids stratégique de cette suite dans le catalogue PlayStation.

Sony n’a pas encore communiqué de chiffres actualisés au-delà du premier mois, mais Ghost of Yotei performe très bien. L’extension multijoueur Ghost of Yotei Legends, prévue cette année, devrait relancer l’intérêt et booster encore les ventes. Comme pour Tsushima, une version Director’s Cut sur PC est également attendue, et il n’est pas exclu qu’une édition pour PS6 fasse surface plus tard. Et ouais...


le vendredi 6 février 2026
