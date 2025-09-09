JeuxActuJeuxActu.com

Ghost of Yotei : 10 min de pure contemplation avec des décors majestueux et une musique mélancolique

Très longtemps discrète, la campagne marketing de Ghost of Yotei a décidé de mettre la gomme à un mois de sa sortie mondiale. Et c'est vrai que jusqu’à présent, Sony Interactive Entertainment avait tendance à mettre en avant la capacité d’Atsu à trancher, embrocher et pulvériser tout ce qui bouge, mais cette nouvelle vidéo change radicalement de ton. Pendant 10 minutes, Sucker Punch nous invite à respirer, à contempler les paysages d’Ezo — l’actuelle Hokkaido — avant que l’arsenal de la mercenaire ne transforme tout en champ de bataille. Des visuels splendides accompagnés en plus de la bande-son signée Toma Otowa (anciennement Wataru Hokoyama), accompagne cette immersion avec une version longue de The North, déjà disponible sur les plateformes de streaming. Les panoramas variés et la direction artistique soigneusement calibrée rappellent que Sucker Punch maîtrise l’art de la mise en scène contemplative, et que les joueurs auront toutes les raisons de passer des heures à errer dans ce monde ouvert, qu'on risque de photographier mille fois avec le mode Photo.

 

Mais ne vous méprenez pas : la douceur n’est qu’une parenthèse dans Ghost of Yotei. Nate Fox, directeur créatif, le rappelle sans ambages : Atsu n’est pas Jin Sakai. Là où le samouraï méditatif s’arrêtait pour composer des haïkus et admirer la nature, Atsu avance avec un seul objectif : la vengeance. La beauté des paysages n’est donc qu’un décor, temporairement intact, avant qu’elle ne soit traversée par la violence méthodique de la protagoniste. Sortie prévue le 2 octobre prochain, exclusivement sur PS5.


Ghost of Yotei

Jeu : Action/RPG
Editeur : Sony Interactive Entertainment LLC
Développeur : Sucker Punch
2 Oct 2025

