JeuxActuJeuxActu.com

Ghost of Yotei : c'est 3.3 millions de ventes en 1 mois, Sony révèle enfin les chiffres officiels

Ghost of Yotei : c'est 3.3 millions de ventes en 1 mois, Sony révèle enfin les chiffres officiels

Sony Interactive Entertainment a enfin révélé les chiffres de ventes de Ghost of Yotei, flop-fantasme de nombreux détracteurs depuis plusieurs semaines. Malheureusement pour eux, en un peu plus d’un mois (32 jours pour être précis), le jeu s’est vendu à 3,3 millions d’exemplaires. Et on parle bien de “sold-through”, c’est-à-dire de copies effectivement vendues aux joueurs, pas simplement livrées aux revendeurs. À titre de comparaison, Ghost of Tsushima, sorti en juillet 2020, avait atteint les 5 millions de ventes après quatre mois d'exploitation. On est donc sur un démarrage plus rapide, preuve que la marque “Ghost of…” s’est installée dans le paysage comme une franchise majeure de Sony. Dans ce rapport, on note aussi que Sony communique les chiffres de ventes pour de nombreux titres récents, comme Helldivers 2, God of War Ragnarok, Horizon Forbidden West ou Astro’s Playroom, permettant de suivre de près le succès de ses franchises phares. En revanche, certains poids lourds restent mystérieux : pas un mot sur les ventes de Death Stranding 2, laissant planer le doute sur ses performances commerciales…

Ghost of Yotei

 

Le bilan trimestriel permet aussi d'apprendre que la PlayStation 5 continue son petit bonhomme de chemin, avec désormais 84,2 millions de consoles écoulées dans le monde depuis son lancement fin 2020. Sur les trois derniers mois (juillet à septembre 2025), 3,9 millions de PS5 ont trouvé preneur, soit un léger mieux (+100 000 unités) par rapport à la même période l’an passé. Pas un raz-de-marée, mais dans un contexte de marché post-pandémie, c’est une stabilité qui la firme japonaise apprécie. Du côté des joueurs, la base reste solide, avec 119 millions d’utilisateurs actifs mensuels sur le PlayStation Network, en hausse de 3 millions sur un an.

Le digital a définitivement gagné la guerre

Sur le front des jeux, les chiffres confirment la mutation de l’industrie : 80,3 millions de jeux PS5 et PS4 vendus sur le trimestre, dont 72% en dématérialisé. Autrement dit, trois quarts des joueurs préfèrent cliquer sur “Télécharger” plutôt que sortir acheter une galette en magasin. C’est deux points de plus qu’en 2024.
Les exclusivités maison, elles, continuent d’assurer le prestige du catalogue : 6,3 millions de jeux first-party vendus, un bond d’un million d’exemplaires sur un an. Comme quoi, la recette “jeu solo narratif + polish Sony” a encore de beaux jours devant elle. Globalement, Sony Interactive Entertainment affiche une belle santé. La croissance n’est pas explosive, mais maîtrisée, stable, et portée par un modèle économique qui semble se digitaliser totalement. Ou presque.

Ghost of Yotei


Maxime Chao Maxime Chao
Journaliste / Rédacteur en Chef
le mardi 11 novembre 2025
6:57


Suivre ce rédacteur sur Twitter Maxime Chao @MaximeChao Instagram Maxime Chao @maximechao/
Ses derniers articles


 Furieux Votez  Blasé Votez  Osef Votez  Joyeux Votez  Excité Votez
 Osef


Autres articles

Ghost of Yotei aurait dépassé les ventes d’Assassin’s Creed Shadows sur PS5 en moins de trois semaines Trois semaines ont suffi à Ghost of Yotei pour dépasser Assassin’s Creed Shadows sur PS5, selon les dernières estimations d’Alinea Analytics. Un constat établi directement par le cabinet lors d'une prise de parole sur leur site. 24/10/2025, 19:23
Ghost of Yotei : le jeu se vend aussi bien que Ghost of Tsushima en Europe, voici les chiffres Le nouveau jeu de Sucker Punch, Ghost of Yotei, réalise un lancement fulgurant en Europe, reproduisant le succès de Ghost of Tsushima en 2020. En seulement quelques jours, le jeu s’empare de la deuxième place du classement. 15/10/2025, 11:56

Ghost of Yotei : le mode Watanabe mis en avant dans une vidéo de 4 min 03/10/2025, 15:26
Ghost of Yotei VS Assassin's Creed Shadows : qui a le meilleur open world, on compare tout ! 01/10/2025, 09:00
Test Ghost of Yotei : on a fini le jeu et la magie opère toujours autant ! 25/09/2025, 15:00
Ghost of Yotei : le jeu a coûté autant Ghost of Tsushima, le budget révélé 22/09/2025, 14:35


Ghost of Yotei

Jeu : Action/RPG
Editeur : Sony Interactive Entertainment LLC
Développeur : Sucker Punch
2 Oct 2025

à ne pas manquer
voir la vidéo Je note Sonic Racing Crossworlds : oui oui, il est supérieur à Mario Kart World (TEST + GAMEPLAY 4K) voir la vidéo
Je note Sonic Racing Crossworlds : oui oui, il est supérieur à Mario Kart World (TEST + GAMEPLAY 4K)

Les vidéos
 
Ghost of Yotei : 10 min de pure contemplation avec des décors majestueux et une musique mélancolique
Ghost of Yotei : long katana ou armes à feu, Atsu aura le choix des armes, deux Ghost of Yotei : long katana ou fusils, Atsu aura le choix des armes, deux vidéos nous montrent le gameplay
Ghost of Yotei : le mode multi arrivera en 2026, voici ce qui nous attend Ghost of Yotei : le mode multi arrivera en 2026, voici ce qui nous attend
Newsletters
Ne loupez rien de l'actualité du jeu vidéo en vous abonnant aux newsletters JeuxActu.








Autres News