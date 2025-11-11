Ghost of Yotei : c'est 3.3 millions de ventes en 1 mois, Sony révèle enfin les chiffres officiels

Sony Interactive Entertainment a enfin révélé les chiffres de ventes de Ghost of Yotei, flop-fantasme de nombreux détracteurs depuis plusieurs semaines. Malheureusement pour eux, en un peu plus d’un mois (32 jours pour être précis), le jeu s’est vendu à 3,3 millions d’exemplaires. Et on parle bien de “sold-through”, c’est-à-dire de copies effectivement vendues aux joueurs, pas simplement livrées aux revendeurs. À titre de comparaison, Ghost of Tsushima, sorti en juillet 2020, avait atteint les 5 millions de ventes après quatre mois d'exploitation. On est donc sur un démarrage plus rapide, preuve que la marque “Ghost of…” s’est installée dans le paysage comme une franchise majeure de Sony. Dans ce rapport, on note aussi que Sony communique les chiffres de ventes pour de nombreux titres récents, comme Helldivers 2, God of War Ragnarok, Horizon Forbidden West ou Astro’s Playroom, permettant de suivre de près le succès de ses franchises phares. En revanche, certains poids lourds restent mystérieux : pas un mot sur les ventes de Death Stranding 2, laissant planer le doute sur ses performances commerciales…





Le bilan trimestriel permet aussi d'apprendre que la PlayStation 5 continue son petit bonhomme de chemin, avec désormais 84,2 millions de consoles écoulées dans le monde depuis son lancement fin 2020. Sur les trois derniers mois (juillet à septembre 2025), 3,9 millions de PS5 ont trouvé preneur, soit un léger mieux (+100 000 unités) par rapport à la même période l’an passé. Pas un raz-de-marée, mais dans un contexte de marché post-pandémie, c’est une stabilité qui la firme japonaise apprécie. Du côté des joueurs, la base reste solide, avec 119 millions d’utilisateurs actifs mensuels sur le PlayStation Network, en hausse de 3 millions sur un an.





Le digital a définitivement gagné la guerre

Sur le front des jeux, les chiffres confirment la mutation de l’industrie : 80,3 millions de jeux PS5 et PS4 vendus sur le trimestre, dont 72% en dématérialisé. Autrement dit, trois quarts des joueurs préfèrent cliquer sur “Télécharger” plutôt que sortir acheter une galette en magasin. C’est deux points de plus qu’en 2024.

Les exclusivités maison, elles, continuent d’assurer le prestige du catalogue : 6,3 millions de jeux first-party vendus, un bond d’un million d’exemplaires sur un an. Comme quoi, la recette “jeu solo narratif + polish Sony” a encore de beaux jours devant elle. Globalement, Sony Interactive Entertainment affiche une belle santé. La croissance n’est pas explosive, mais maîtrisée, stable, et portée par un modèle économique qui semble se digitaliser totalement. Ou presque.







