Ghost of Yotei : le jeu se vend aussi bien que Ghost of Tsushima en Europe, voici les chiffres

Le nouveau jeu de Sucker Punch, Ghost of Yotei, réalise un lancement fulgurant en Europe, reproduisant le succès de Ghost of Tsushima en 2020. En seulement quelques jours, le jeu s’empare de la deuxième place du classement hebdomadaire, derrière EA Sports FC 26, et devance toutes les autres nouveautés, dont Digimon Story Time Stranger et Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2. C'est Christopher Dring, de The Game Business, qui a publié le classement des meilleures ventes de jeux vidéo en Europe pour la semaine du 29 septembre au 5 octobre 2025. Selon lui "Ghost of Yotei est le plus grand lancement d’un jeu PlayStation produit en interne depuis Spider-Man 2 en 2023." Bien que le jeu se classe deuxième du classement hebdomadaire, devancé de peu par le rouleau compresseur EA Sports FC 26, il réalise une performance majeure sur le Vieux Continent, chiffres incluant les ventes physiques et numériques (hors titres Nintendo, dont les ventes dématérialisées ne sont pas communiquées).

Top 10 des ventes en Europe (29 septembre – 5 octobre 2025)

  1. EA Sports FC 26 (-63%)

  2. Ghost of Yotei (nouveauté)

  3. Digimon Story: Time Stranger (nouveauté)

  4. Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 (nouveauté)

  5. Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles (nouveauté)

  6. Borderlands 4 (-42%)

  7. Silent Hill f (-83%)

  8. Mario Kart World (+6%)

  9. NBA 2K26 (-12%)

  10. Assassin's Creed Shadows (+23%)





Maxime Chao Maxime Chao
Journaliste / Rédacteur en Chef
le mercredi 15 octobre 2025
11:56


Ghost of Yotei : le mode Watanabe mis en avant dans une vidéo de 4 min Ghost of Yotei vient de sortir et PlayStation a bien l'intention d'occuper l'espace médiatique. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo autour du jeu a été publiée sur la chaîne YouTube du constructeur japonais. 03/10/2025, 15:26
Ghost of Yotei VS Assassin's Creed Shadows : qui a le meilleur open world, on compare tout ! Il est temps de faire ce comparatif vidéo entre Ghost of Yotei et Assassin’s Creed Shadows. Qui a le meilleur open world ? On va comparer les graphismes, les animations, le système de combat, l’IA, le cheval, et tous les détails. 01/10/2025, 09:00

Test Ghost of Yotei : on a fini le jeu et la magie opère toujours autant ! 25/09/2025, 15:00
Ghost of Yotei : le jeu a coûté autant Ghost of Tsushima, le budget révélé 22/09/2025, 14:35
Ghost of Yotei : 10 min de pure contemplation avec des décors majestueux et une musique mélancolique 09/09/2025, 16:58
Ghost of Yotei : long katana ou fusils, Atsu aura le choix des armes, deux vidéos nous montrent le gameplay 05/09/2025, 17:47


Ghost of Yotei

Jeu : Action/RPG
Editeur : Sony Interactive Entertainment LLC
Développeur : Sucker Punch
2 Oct 2025

