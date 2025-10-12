Tekken 8 : annoncée en plein EVO France, la Malgache Miary Zo sera la réincarnation de Ogre, voici son trailer de gameplay !

Bandai Namco Entertainment a naturellement profité de l'EVO France pour nous donner plus annoncer l'arrivée d'un nouveau personnage, répondant au nom de Miary Zo. C'est la dernière figure à compléter le Season Pass 2 après Anna Williams, Fahkumram et Armor King, et elle se distingue pour plusieurs choses. Ses origines pour commencer, puisqu'elle vient de Madagascar, et qu'elle puise son arsenal dans les arts martiaux traditionnels africains. Son style principal, le morengy, est une boxe malgache caractérisée par des coups de pied agiles rythmés par la musique, souvent comparée à la capoeira brésilienne. Elle y ajoute le dembé, une technique nigériane où le bras dominant, enveloppé dans une corde, frappe tandis que l’autre bras sert à parer et attraper l’adversaire.





Mais ce n'est pas tout, Miary Zo est un personnage important dans le lore, dans le sens où elle est la réincarnation de l’Ogre d’Argent, divinité africaine et incarnation du « Dieu du Combat » sur le continent. Cette dimension surnaturelle explique sa mobilité exceptionnelle : elle peut s’agripper aux murs et bondir avec l’agilité des lémuriens qui l’accompagnent, Vanilla et Cacao, véritables mascottes du personnage et symboles de sa connexion avec la nature. Ses pouvoirs magiques lui permettent également d’invoquer une lance pour attaquer ou se propulser, offrant des options tactiques même lorsque l’environnement immédiat ne joue pas en sa faveur. Miary Zo sera disponible en accès anticipé dès le 2 décembre 2025 pour les détenteurs du Season Pass, et le 5 décembre pour tous les joueurs. Vous savez tout.

































