Dragon Ball Z Sparking Zero : les attaques gyroscopiques de la Switch 2 mises en avant dans une pub japonaise bon enfant

À l’approche du premier anniversaire de Dragon Ball Sparking Zero, Bandai Namco prépare plusieurs choses autour du jeu. La première, c'est que le jeu va arriver sur Nintendo Switch 1 et 2 le 14 novembre prochain et au Japon, les publicités "lifetsyle" ont commencé à inonder Internet. D'ailleurs, les commandes gyroscopiques seront toujours d'actualité et elles sont clairement mises en avant avec cette famille japonaise réunie autour du jeu de combat de Spike Chunsoft. Mais ce n'est pas tout, le studio a prévu du contenu supplémentaire qui sera disponible dès l’année prochaine, en 2026. Le jeu a déjà bénéficié d’un passe de saison incluant 35€ de DLC, mettant particulièrement l’accent sur les personnages de Dragon Ball Daima et avec cette mise à jour, Dragon Ball Sparking Zero a franchi la barre des 200 personnages jouables (208 exactement).







Mais d'autres personnages sont en cours de développement et ce chiffre devrait gonfler dans les mois à venir. « Le prochain contenu téléchargeable est déjà en préparation, et il apportera de nouveaux personnages et bien plus encore. Plus d’informations seront révélées en janvier 2026 », indique l’éditeur japonais. Avec ce soutien continu et ces ajouts réguliers, Dragon Ball Sparking Zero confirme sa place comme l’un des titres les plus complets et riches de la franchise, offrant aux joueurs un panel exceptionnel de combattants pour des affrontements toujours plus spectaculaires. Ce n'est pas pour rien qu'on lui a donné la note de 19/20...





