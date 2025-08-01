Dragon Ball Z Sparking Zero : les versions Switch 1 et 2 sont confirmées avec sa date de sortie

Dragon Ball Z Sparking Zero a été un succès immédiat (3 millions de ventes en 24h, 5 millions en 4 mois) et il était naturel que le titre de Bandai Namco Entertainment ne tente pas de séduire un plus large public. C'est désormais officiel depuis le Nintendo Direct du 31 juillet 2025, le jeu va avoir droit à son portage sur Nintendo Switch 1 et 2. Les deux versions arriveront le même jour, le 14 novembre prochain, mas bien évidemment, c'est la version Switch 2 qui sera la plus à même à faire tourner le jeu correctement. Bandai Namco en a conscience et en grand seigneur a prévu une mise à jour entre la version Switch et Switch 2 si jamais vous achetez le jeu sur la console hybride de 2017 de Nintendo. Il sera aussi possible de

Sorti le 11 octobre 2024 sur PC, PS5 et Xbox Series,transférer sa progression, sauf les replays de matchs, les épisodes customs, et même l'historique en ligne. Voici le trailer d'annonce.