Sorti le 11 octobre 2024 sur PC, PS5 et Xbox Series, Dragon Ball Z Sparking Zero a été un succès immédiat (3 millions de ventes en 24h, 5 millions en 4 mois) et il était naturel que le titre de Bandai Namco Entertainment ne tente pas de séduire un plus large public. C'est désormais officiel depuis le Nintendo Direct du 31 juillet 2025, le jeu va avoir droit à son portage sur Nintendo Switch 1 et 2. Les deux versions arriveront le même jour, le 14 novembre prochain, mas bien évidemment, c'est la version Switch 2 qui sera la plus à même à faire tourner le jeu correctement. Bandai Namco en a conscience et en grand seigneur a prévu une mise à jour entre la version Switch et Switch 2 si jamais vous achetez le jeu sur la console hybride de 2017 de Nintendo. Il sera aussi possible de transférer sa progression, sauf les replays de matchs, les épisodes customs, et même l'historique en ligne. Voici le trailer d'annonce.
Dragon Ball Z Sparking Zero › Vidéos ›
Dragon Ball Z Sparking Zero : les versions Switch 1 et 2 sont confirmées avec sa date de sortie
À découvrir également
Autres articles
Dragon Ball Z Sparking Zero : Shallot de DB Legends dans le roster, première vidéo de gameplay Ce 17 juin fut l'occasion pour Bandai Namco Entertainment de mettre en lumière la seconde partie de la célébration du 7e anniversaire de Dragon Ball Legends, et d'en profiter pour faire une annonce importe : l'arrivée de Shallot. 17/06/2025, 18:05
Dragon Ball Sparking! Zero va débarquer sur Nintendo Switch 2, les indices sont formels C’est une nouvelle qui ravira les fans de la franchise : Dragon Ball: Sparking! Zero, le successeur tant attendu de la série Budokai Tenkaichi, semble en route pour la Nintendo Switch 2. 29/04/2025, 17:29
Dragon Ball Z Sparking Zero : le DLC 2 consacré à Dragon Ball Daima dévoile ses personnages 21/04/2025, 17:29
Dragon Ball Z Sparking Zero : c'est désormais 5 millions de ventes, le succès continue ! 04/02/2025, 11:03
Dragon Ball Z Sparking Zero : Beast Gohan, Orange Piccolo, Cell Max, Gamma 1 & 2 dans le 1er DLC 17/01/2025, 16:18
Dragon Ball Z Sparking Zero : écran scindé pour tous les stages, équilibrage et bugs corrigés, la MAJ que tout le monde attendait 13/12/2024, 16:19
Dragon Ball Z Sparking Zero
Jeu : Baston
Editeur : Bandai Namco Entertainment
Développeur : Spike Chunsoft
11 Oct 2024
11 Oct 2024
11 Oct 2024
14 Nov 2025
14 Nov 2025
Jeu : Baston
Editeur : Bandai Namco Entertainment
Développeur : Spike Chunsoft
11 Oct 2024
11 Oct 2024
11 Oct 2024
14 Nov 2025
14 Nov 2025
Les vidéos
Dragon Ball Z Sparking Zero : un nouveau trailer avec les 182 perso pour le Tokyo Game Show 2024
Dragon Ball Z Sparking Zero : les perso de Dragon Ball Daima en DLC dévoilés, vous allez être surpris !Dragon Ball Z Sparking Zero : un nouveau trailer avec des bouts de l'opening dedans
Dragon Ball Z Sparking Zero : un nouveau trailer avec les 182 perso pour le Tokyo Game Show 2024
Newsletters
Ne loupez rien de l'actualité du jeu vidéo en vous abonnant aux newsletters JeuxActu.
Autres Trailers
Trailer Virtua Fighter 6 : les premières vraies images de gameplay sont sorties, ça fait moins rêver...
Trailer Spider-Man Brand New Way : le costume révélé et la 1ère scène d'action tournée dans les rues de Glasgow
3 Vidéo
Battlefield 6 : campagne solo, modes multi, date de sortie, EA lâche la purée sur fond de Limp Bizkit
Battlefield 6 : campagne solo, modes multi, date de sortie, EA lâche la purée sur fond de Limp Bizkit
4 Gameplay
Phantom Blade Zero : 22 minutes de gameplay, et ce n'est toujours pas un Souls-like, le créateur du jeu le rappelle
Phantom Blade Zero : 22 minutes de gameplay, et ce n'est toujours pas un Souls-like, le créateur du jeu le rappelle
5 Trailer
Spider-Man Brand New Way : le costume révélé et la 1ère scène d'action tournée dans les rues de Glasgow
Spider-Man Brand New Way : le costume révélé et la 1ère scène d'action tournée dans les rues de Glasgow