​Dragon Ball Sparking! Zero va débarquer sur Nintendo Switch 2​, les indices sont formels

C’est une nouvelle qui ravira les fans de la franchise : Dragon Ball: Sparking! Zero, le successeur tant attendu de la série Budokai Tenkaichi, semble en route pour la Nintendo Switch 2. Bien que Bandai Namco n'ait pas encore officialisé cette version, une classification récente en Arabie Saoudite pour la Switch 2 laisse peu de place au doute. Ce n'est pas vraiment une surprise, étant donné le potentiel commercial de la machine et dont les performances ont été boostées depuis sa grande soeur la Switch 1, en 2017. Développé par Spike Chunsoft et lancé en octobre 2024 sur PS5, Xbox Series X|S et PC, Sparking! Zero a marqué le retour de la série après plus de 15 ans d'absence. Avec un roster impressionnant de 164 personnages jouables dès le lancement, le jeu a su séduire les amateurs de combats dynamiques et fidèles à l'esprit de l'anime .

La Nintendo Switch 2, dont la sortie est prévue pour le 5 juin 2025, offre des performances accrues par rapport à sa prédécesseure, rendant possible l'adaptation de titres exigeants comme Sparking! Zero. Bien que des ajustements graphiques soient probables, l'essence du jeu devrait rester intacte, offrant aux joueurs une expérience de combat immersive. Cette adaptation sur Switch 2 permettrait à un public plus large de découvrir ou redécouvrir l'univers de Dragon Ball à travers des combats spectaculaires et un gameplay riche. En attendant une annonce officielle de Bandai Namco, les fans peuvent espérer une sortie courant 2025, apportant une nouvelle dimension portable à ce titre emblématique.