Dragon Ball Sparking Zero : l'astuce pour avoir 300 000 Zénis en 2 min et à l'infini et toutes les boules de cristal

Si vous avez récupéré Dragon Ball Sparking Zero, vous l'avez remarqué, il y a énormément de choses à débloquer dans le jeu, que ce soit au niveau des défis et missions de Zenos, mais aussi tout les bonus cosmétiques à acheter dans la boutique, contre des Zenis, qui est la monnaie du jeu, et de tous les jeux Dragon Ball depuis perpette. Personnages, costumes alternatifs, musiques supplémentaires, les capsules et plein d'autres choses, vu combien coûtent certains perso ou bonus, et vu combien vous en gagnez à chaque fois, ça va vous prendre des heures et des heures de jeu... Mais pour les personnes qui n'ont pas le temps, les gens qui veulent tout avoir tout de suite, nous avons la soluce pour vous.







300 000 ZÉNIS EN 2 MIN, ET À L'INFINI



On va déjà commencer par les Zenis, comment en obtenir énormément et facilement ? Rien de plus simple, il suffit de se rendre dans le mode "Episode de combat", qui n'est autre que le mode Histoire. Lancez celle de Son Goku et rendez-vous au Chapitre 2, au moment où il combat Freezer dans sa forme finale et lorsque Goku se transforme pour la première fois en Super Sayen. Ça s'appelle L'Eveil de Son Goku Super Saiyen. Alors oui, forcément, ça vous oblige d'avancer un minimum dans l'histoire principale. Mais bon, c'est le Chapitre 2, ça ne devrait pas vous prendre trop de temps. Et dès lors que vous êtes arrivé à ce niveau, vous pouvez relancer le match autant que vous voudrez et c'est là que vous allez ramassez un maximum.









La première fois que vous allez battre Freezer, parmi les bonus récupérés, il y a de l'XP et un peu de zénis certes, mais vous obtenez surtout la tenue de Son Goku Z Milieu 3, celle où ses vêtements sont bien déchirés et qu'il est presque torse poil. Et bien si jamais vous refaites cette mission et que vous rebattez Freezer, cette tenue sera aussitôt convertie en Zénis car vous l'aurez déjà en votre possession. Et la conversion est plutôt pas mal car vous repartez avec 300 000 Zenis. Et 300 000 Zenis, ça permet de débloquer plusieurs personnages et même des costumes super rares comme la tenue originelle de Baddack, celle de Trunks du futur avec son pull jacquard ou celle de Vegeta dans le film La Resurrection de F.







Alors petite astuce si jamais vous vous allez plus vite ou si vous avez un niveau faible du type Vegeta Ozaru est trop dur à battre, vous pouvez baisser la difficulté du combat en appuyant sur L2, ça ne vous empêchera pas d'obtenir les bonus et les 300 000 Zenis. Pour l'instant, ça fonctionne à chaque fois, mais il n'est pas interdit que les développeurs décident de patcher ça. Mais est-ce vraiment de la triche ? Personnellement, on trouve la technique tout à fait honnête.







OBTENIR LES DRAGON BALLS DE SHENRON, PORUNGA ET SUPER SHENRON





On va passer maintenant aux boules de cristal et pour les obtenir, la méthode est simple, mais elle est plus aléatoire que de gagner les 300 000 Zénis que je viens de vous montrer. Vous l'avez vu, il y a 3 types de dragons dans le jeu : Shenron, Porunga et Super Shenron et chaque dragon ne propose pas les mêmes éléments à débloquer. Pour Shenron par exemple, vous pouvez débloquer des tenues, des zénis, des titres et des épisodes de combat. Tout cela est débloquable normalement, mais ça vous permet de gagner du temps. Perso, moi j'ai choisi des tenues et des titres, car les titres, ça permet de platiner le jeu.







Pour Porunga, le choix est plus restreint : des zénis, des titres et des objets de capacité. Super Shenron à l'inverse permet de débloquer des choses plus intéressantes car en plus des Zenis, des titres et de nouvelles tenues, il propose 2 personnages que sont Black Goku et Zamasu Fusionné, qui sont clairement les 2 persos les plus compliqués à récupérer. On peut les débloquer dans la boutique, mais il faut atteindre le niveau 20 pour qu'ils puissent apparaître et ensuite, ils vous coûteront 120 000 Zenis chacun. Après attention, si vous choisissez de récupérer des Zenis avec Super Shenron, vous pourrez repartir avec 1 million de Zenis donc c'est pas négligeable. A vous de voir...







Maintenant, comment fait-on ? Pour récupérer les dragon balls Shenron et Porunga, vous allez devoir lancer des combats contre l'IA. Pour aller vite, je vous suggère de baisser le niveau de l'ordi au plus faible, de choisir le stage Budokai Tenkaichi, celui du tournoi donc, sans public c'est mieux, de choisir le Hors Limite, ce qui veut dire que dès lors que vous propulser votre adversaire, il perd direct le combat. Prenez un perso super balèze et affronter un perso super faible comme Hercule. Il vous faudra même pas 15 sec pour gagner et à chaque combat remporté, vous récupérer des bonus et de façon aléatoire des boules de cristal. Ce n'est pas systématique et j'ai essayé de compter, c'est 1 fois tous les 6/7 matchs, mais comme vous terminez un combat en 15 sec, ça peut aller vite.

Pour Super Shenron, c'est plus compliqué, les boules de cristal s'obtiennent dans le mode Histoire, une fois que vous terminez les arc des personnages. Goku, Vegeta, Gohan, Trunks, etc, vous êtes obligés de passer par cette étape. C'est long, et il n'y a pas de raccourcis pour les dragon ball Super Shenron, il faut vous investir. Vous savez tout !