Dragon Ball Z Sparking Zero : Shallot de DB Legends dans le roster, première vidéo de gameplay

Ce 17 juin 2025 fut l'occasion pour Bandai Namco Entertainment de mettre en lumière la seconde partie de la célébration du 7e anniversaire de Dragon Ball Legends, et d'en profiter pour faire une annonce importe : l'arrivée de Shallot, le héros original du jeu mobile, dans Dragon Ball Sparking! ZERO ! Créé spécialement pour Dragon Ball Legends, Shallot est un Saiyan issu du passé, au design validé par Akira Toriyama lui-même. Jusqu’ici exclusif au jeu mobile, il s'exporte pour la première fois hors de son univers et sera ajouté au jeu via un DLC le 27 juin prochain, tandis que les détenteurs du Season Pass pourront en profiter en accès anticipé dès le 24 juin. Selon le trailer dévoilé pendant le live, Shallot sera jouable dans sa forme de base uniquement, contrairement à Legends où il peut accéder à plusieurs transformations iconiques (Super Saiyan, Super Saiyan God, etc.). Toutefois, Bandai Namco pourrait bien enrichir son arsenal à l’avenir via d’autres contenus téléchargeables.







Avec cette annonce, le Season Pass de Dragon Ball Sparking! ZERO passe à quatre DLC confirmés, pour un total de plus de 20 personnages jouables. Pour rappel :





DLC 1 – Hero of Justice (thématique Dragon Ball Super : Super Hero) est disponible depuis le 24 janvier 2025.

DLC 2 – Dragon Ball DAIMA est sorti le 24 avril 2025.

DLC 3 – également consacré à DAIMA n’a pas encore de date de sortie.

DLC 4 – Shallot est prévu pour le 27 juin 2025.