Dragon Ball Z Sparking Zero : un nouveau trailer avec les 182 perso pour le Tokyo Game Show 2024

Dragon Ball Sparking Zero est de loin le jeu du catalogue de Bandai Namco Entertainment qui génère le plus d'intérêt ces derniers mois. A chacune de ses présentations, c'est le feu et les nombreuses vidéos de gameplay que Jeuxactu vous a proposé en sont un véritable témoin. Avec le Tokyo Game Show qui s'apprête à être lancé du côté du Makuhari Messe, l'effervescence est à son paroxysme, d'autant que l'éditeur japonais a prévu un stand en conséquence sur place pour permettre aux visiteurs de pouvoir le prendre en mains. Dans la foulée, Bandai Namco propose évidemment une nouvelle vidéo pour nous rappeler qu'il y aura non pas 164, mais 182 combattants au lancement et que les prochains DLC viendront rajouter 20 guerriers en plus. Un record.