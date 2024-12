Dragon Ball Z Sparking Zero : écran scindé pour tous les stages, équilibrage et bugs corrigés, la MAJ que tout le monde attendait

2006.005.003.004.003 du jeu, la possibilité de jouer en écran scindé avec tous les stages, chose qui n'était pas possible au lancement en raison de l'optimisation du jeu. En effet, le studio Spike Chunsoft avait préféré ne garder que la salle du temps pour le multi en local pour éviter de faire chuter le framerate. Un choix que beaucoup n'avait pas compris, mai après deux mois de travail et d'optimisation, c'est désormais possible. Mais ce n'est pas tout, on apprend que cet update permet aussi de rééquilibrer le gameplay, de pouvoir changer la distance d'affichage de la caméra, de diminuer ou d'augmenter le délai de la charge du Ki selon certaines situations, d'améliorer la Recherche Z, d'ajuster les contres et bien d'autres choses encore. Le mieux, c'est de lire le patch note pour que vous puissiez savoir tout ce que cette mise à jour corrige ou améliore...









Après avoir connu un lancement pharaonique (3 millions de copies vendues en 4 heures), Dragon Ball Sparking Zero s'est pris ensuite une volée de bois vert de la part de sa communauté pour des soucis d'équilibrage. Deux mois après sa sortie, le jeu bénéficie dès maintenant d'une énorme mise à jour pour justement palier aux problèmes pointés du doigt par les joueurs. Premier élément mis en avant de cette version

Ajustements des modes de jeu

Combat

Toutes les arènes sont désormais sélectionnables dans les combats hors ligne entre Joueur 1 et Joueur 2.

Ajustements des fonctionnalités

Configuration du combat

Ajout d’une fonction permettant de modifier la méthode d’affichage d’un personnage.

Ajout de la fonction « Mes ensembles » pour les membres de l’équipe.

Match classé / Match joueur

Possibilité de passer les animations d’introduction de combat (nécessite que les deux joueurs entrent la commande de saut).

Match joueur

Option pour définir votre équipe comme « cachée » ou « révélée » à votre adversaire lors de l’édition de votre équipe.

Mode Combat personnalisé

Les textes peuvent désormais être triés par ordre alphabétique.

Options

Possibilité de régler la distance de la caméra de combat pour être plus proche.

Ajustements du système de combat

Ruée du Dragon à grande vitesse (Nouvelle action)

Ajout de la nouvelle action de déplacement rapide, « Ruée du Dragon à grande vitesse », permettant de se déplacer rapidement vers votre adversaire. S’effectue avec R2 en maintenant X (PS5) ou RT en maintenant A (XSX|S).

Attaque fracassante

Vous ne serez plus étourdi lorsque vous êtes touché par une Salve de Ki en chargeant une Attaque fracassante.

Lors de la charge d’une Attaque fracassante pendant une Attaque en rafale, la réduction du temps de charge en fonction du nombre de coups a été augmentée.

Salve de Ki en rafale

Le délai avant de pouvoir tirer la prochaine Salve de Ki en rafale après avoir tiré le nombre maximal consécutif (différent pour chaque personnage) a été augmenté.

Déviation de Salve de Ki en rafale

Vous pouvez désormais vous déplacer en déviant les Salves de Ki en rafale.

Pas

Vous ne pourrez plus être touché par certaines attaques immédiatement après avoir effectué un Pas.

Les Salves de Ki en rafale et les Salves de Ki fracassantes peuvent désormais également être esquivées.

Ruée Z

La quantité de Ki consommée lors de l’activation a augmenté.

Fracassement éclair

Le Ki ne sera plus consommé lors de l’activation, mais une quantité sera consommée en fonction de la distance parcourue.

Explosion

Les dégâts ont été augmentés lors de l’utilisation d’un boost.

Recherche Z

La Recherche Z ne perdra plus la trace de votre adversaire lors des changements de personnages.

Vous retrouverez rapidement votre adversaire s’il entre dans votre champ de vision frontal lorsque la Recherche Z n’est pas verrouillée sur lui.

Contre Z

La fenêtre d’entrée a été raccourcie.

Le Contre Z sera plus difficile à réaliser s’il est effectué consécutivement.

Le Ki consommé a été augmenté lors d’un Contre Z réussi.

La vitesse d’augmentation du Compteur de Compétence a été réduite lors d’un Contre Z réussi.

Contre-revanche

Le Compteur de Compétence consommé lors de l’utilisation de Perception contre un Contre-revanche a été réduit de 2 à 1.

Attaques en rafale pendant le mode « Sparking! »

La réduction progressive des dégâts des coups consécutifs a été augmentée.

Combos

La dernière attaque des Combos aériens et des Combos tranchants aériens ne sera plus interrompue par la garde.

Changement de personnage

Le taux de récupération de santé des personnages en attente a été réduit.

Ruée Z (Personnages géants)

Le plaquage effectué par les personnages géants lors des Ruées Z est désormais gardable.

Ajustements des compétences

Compétences provoquant instantanément le mode « Sparking! »

Le Compteur de Compétence consommé a été augmenté.

Compétences augmentant les statistiques en général

Le Compteur de Compétence consommé a été diminué.

Frappe de l’Image rémanente

La durée de l’effet a été réduite à 10 secondes et sera annulée si votre adversaire utilise Perception pendant que vous êtes sous l’effet.

Courage illusoire

Le Compteur de Compétence consommé a été augmenté de 1 à 2.

Technique : Tout ce dont j’ai besoin, c’est de cinq secondes !

Le Compteur de Compétence consommé a été réduit de 3 à 2 et l’augmentation de statut à l’activation a été augmentée.

Barrière de Poussière d’Étoiles

Vous pouvez désormais l’activer en recevant des attaques de mêlée de face.

Ajustements des Blasts

Blasts à longue portée et Blasts ultimes

La vitesse a été réduite.

Super Vegito : Final Kamehameha

Le Ki consommé et les dégâts ont été augmentés.

Goku (Mini) : Ruée rapide

La trajectoire peut désormais être modifiée pendant la Ruée.

Mr. Satan : Bombe surprise

Augmentation du temps de latence après l’activation.

Ajustements des personnages

C-19 / Dr. Gero

La quantité de santé/Ki absorbée lors d’une projection réussie a été ajustée.

La Ruée du Dragon, Ascension rapide et Descente rapide consomment désormais du Ki.

Cell (2e forme)

Vous pouvez désormais échapper à la projection.

Cooler

La quantité de santé restaurée lors de la transformation a été augmentée.

Personnages géants

Le temps nécessaire pour charger une Attaque fracassante a été augmenté, et sa puissance a été réduite.

Végéta (Singe géant) / Dr. Wheelo

La santé maximale a été réduite.