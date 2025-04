Dragon Ball Z Sparking Zero : le DLC 2 consacré à Dragon Ball Daima dévoile ses personnages

Bandai Namco Entertainment a profité de ce lundi de Pâques pour dévoiler le DLC #2 consacré à Dragon Ball Sparking Zero, hisoire d'enrichir encore plus un casting déjà bien monstrueux. Ce n'est pas moins de 8 combattants qui sont donc ajoutés, tous issus de Dragon Ball Daima, ce qui signifie qu'ils sont tous en version miniaturisée. Si Goku Daima avait déjà été disponible au lancement du jeu en novembre dernier, c'est au tour de Vegeta Mini, Glorio, Panzy et Majin Koo de nous montrer de quel bois ils se chauffent désormais. Comme d'habitude, on retrouve tout le soin apporté à l'exactitude des personnages, qu'il s'agisse du look, leur attitude et bien sûr leurs attaques. Ce DLC Dragon Ball Daima Pack 1 sera disponible le 24 avril prochain, tandis que les personnes ayant acheté le Season Pass du jeu peuvent y avoir accès dès maintenant.