Dragon Ball Z Sparking Zero : c'est désormais 5 millions de ventes, le succès continue !

Dragon Ball Sparking Zero est un succès et les chiffres parlent d'eux-mêmes. Avec désormais 5 millions d'exemplaires qui ont été vendus en l'espace de trois mois, le titre développé par Spike Chunsoft continue de séduire les joueurs, puisque c'est 2 millions de copies supplémentaires qui se sont écoulés après les 3 millions de ventes en l'espace de 24 heures. C'est d'ailleurs un record pour la franchise Dragon Ball en jeu vidéo qui n'avait pas connu pareil engouement depuis bien longtemps. Il faut dire que le retour de la licence Budokai Tenkaichi était attendu de pief ferme par les fans, restés orphelins depuis l'ère PS2. Bien sûr, on peut compter sur Bandai Namco qui va continuer à alimenter le contenu à traves des extensions et autres DLC payants. Il y a déjà eu 11 combattants de déverouillé avec la MAJ Dragon Ball Super et on sait aussi que le DLC Dragon Ball Daima viendra rajouter de l'intérêt au jeu encore un peu plus.