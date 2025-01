Dragon Ball Z Sparking Zero : Beast Gohan, Orange Piccolo, Cell Max, Gamma 1 & 2 dans le 1er DLC

"Hero of Justice", et qui reprend les personnages du film Dragon Super Heroes ! Cela signifie donc qu'on va retrouver Beast Gohan, Orange Piccolo, Cell Max, Gamma 1 & 2, sachant qu'au total, c'est 11 nouveaux personnages à découvrir, même si les érudit nous diront qu'il s'agit de doublons et ils auront raison. Mais qu'importe, chaque version de ces protagonistes disposeront de leurs propres techniques et autres move-sets, sans oublier les attaques ultimes pour faire vibrer l'écran et avoir l'impression de regarder l'animé. En plus de ces personnages, on pourra compter sur un costume exclusif et 3 combats personnalisés… Le tout sera disponible dès le 21 janvier 2025 en Accès Anticipé.



4 Gohan (Base, SS, Ultimate, Beast)

4 Piccolos (Base, Éveillé, Orange, Géant)

2 Gammas (Base et forme 2)

Cellule Max

Nouveau costume Piccolo

3 batailles personnalisées

Malgré ses 182 personnages au lancement, Dragon Ball Sparking Zero est loin d'avoir révélé l'ensemble de son roster, puisqu'on le sait depuis le départ, de nombreux DLC viendront enrichir le nombre de combattants. Après plusieurs mois à laisser les joueurs s'amuser, à patcher le jeu pour rééquilibrer le gameplay et corriger les erreurs, voilà venir la première extention, baptisée