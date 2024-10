Dragon Ball Z Sparking Zero : un nouveau trailer avec des bouts de l'opening dedans

Ce début d'automne est à marquer au fer rouge tellement les sorties s'enchaînent. Alors qu'on vient à peine de poster notre test de Silent Hill 2 Remake, que celui d'Until Dawn Remastered se prépare, voilà qu'on nous rappelle que Dragon Ball Sparking Zero approche également. Histoire de nous donner un peu de biscuit, on a le droit à un nouveau trailer, malheureusement avec le doublage anglais, mais qui propose des images du mode Histoire, couplées à celle de l'opening. Comment sait-on qu'il s'agit de la scène d'introduction du jeu ? Tout simplement parce que nous avons reçu le jeu en début de semaine. Vous aurez donc compris que le test complet arrive lui aussi sur Jeuxactu. La sortie de Dragon Ball Sparking Zero est fixée au 11 octobre et en accès anticipé le 8 du même mois pour les plus fortunés.