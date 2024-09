Dragon Ball Z Sparking Zero : les perso de DB GT seront bien dans le roster de lancement

Dragon Ball Z Sparking Zero accueillera bien les personnages de l'arc Dragon Ball GT, celui que tout le monde a aimé détester avant que Dragon Ball Super ne débarque. Mais ne rentrons pas dans ce débat tout de suite et focalisons-nous sur les protagonistes jouables qu'on va pouvoir découvrir et qu'on aperçoit dans le trailer. Pêle-mêle, voici les héros qui seront accessibles le 11 octobre prochain, date de sortie du jeu :

C'était un secret de polichinelle, mais c'est désormais officiel,Vegeta (GT) sous sa forme Super Saiyan 4, Pan (GT), Uub (GT), Majuub (GT), Baby Vegeta (GT), Super Baby 1 (GT), Super Baby 2 (GT), Baby Gorille Géant (GT), Syn Shenron (GT), Omega Shenron (GT), Goku (GT) sous ses formes Super Saiyan, Super Saiyan 3 et Super Saiyan 4, et même Gogeta (GT) sous sa forme Super Saiyan 4.