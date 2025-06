Donkey Kong Bananza : 17 min de gameplay qui dévoilent Pauline, les transformations et le mode coop

Nintendo avait donné rendez-vous au monde entier pour une présentation complète de sa prochaine grosse exclu Switch 2, à savoir le très attendu Donkey Kong Bananza. Ce dernier a eu droit à Nintendo Direct dédié, et il s’annonce comme l’une des propositions les plus originales de la franchise. Là où Donkey Kong Bananza se distingue, c’est par sa volonté de dynamiter les codes du plateformer 3D, avec plusieurs couches à explorer, dans le sens propre comme au figuré. Donkey Kong ne saute plus seulement de plateforme en plateforme, il cogne, il détruit, il creuse et surtout il réinvente l’espace avec ses poings. Le jeu mise en effet sur un monde destructible, où fouiner dans le sol fait partie de la progression. Tout passe évidemment par la force brute, en tapant dans le sol pour révéler un passage, et creuser ensuite de véritables galeries souterraines.Mais notre DK ne sera pas seul dans cette nouvelle aventure, il sera effectivement accompagnée de Pauline, qui va apporter une dimension musicale. En chantant, elle permet à Donkey Kong de se transformer et de prendre l'apparence de plusieurs animaux. On a Bananza Kong (qui octroie encore plus de puissance), Bananza zèbre (qui offre davantage de vitesse) ou Bananza autruche (qui permet de planer un court instant et de lâcher des oeufs sur la tête des ennemis). Ces transformations consomment de la bananergie, une ressource à gérer, ajoutant une touche tactique à l’action. L'autre argument majeur du jeu, c’est l’exploration souterraine. Chaque strate de la planète regorge de trésors cachés, de fossiles à échanger, de bananes dorées à collecter et de défis variés tels que des stages chronométrés, des courses, des défis à défilement horizontal, etc. Et pour souffler un peu, il sera même possible de creuser des refuges, écouter des musiques débloquées, ou voyager rapidement via les Ascenguilles, des créatures aquatiques qui font office de points de téléportation.

Nintendo propose aussi un mode coop, jouable à deux en local, en partage de Joy-Con 2, mais aussi du jeu en ligne avec chat vocal ou vidéo via GameChat. Parce que oui, Pauline n’est pas qu’un support scénaristique, elle est jouable également, elle chante même pour activer les transformations de notre gorille, et propose un gameplay axé sur les attaques sonores. À noter également la possibilité de partager un seul exemplaire du jeu entre deux consoles via GameShare, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Une approche intelligente qui pourrait faciliter le multijoueur sans casser la tirelire.









Nintendo ne s’arrête pas là, puisque Donkey Kong Bananza va proposer aussi un mode photo et un mode DK Artist, où l’on pourra sculpter des blocs de roche à la souris, avec effets et éclairage à la clé. Côté goodies, les amiibo seront de la partie, avec un set Donkey Kong & Pauline disponible dès le lancement. Ceux-ci permettront de débloquer des objets cosmétiques plus tôt, comme la robe de diva de Pauline ou les lettres KONG explosives, en plus de bonus variés via d’autres figurines. En prime, on pourra personnaliser Donkey Kong et Pauline, grâce à un système de cosmétiques (accessoires, couleurs de pelage, tenues) qui ne sont pas purement esthétiques : certains items confèrent des bonus de gameplay.









Donkey Kong Bananza s’annonce comme le renouveau tant attendu du gorille iconique, et peut-être même le meilleur jeu DK depuis Donkey Kong Country Returns. Une aventure riche, coopérative, variée et pleine de surprises, avec un potentiel narratif plus poussé et une grande liberté de gameplay. Rendez-vous le 17 juillet sur Switch 2 pour voir si la banane est mûre.