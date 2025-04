Donkey Kong Bananza : on y a joué sur Switch 2 et c'est l'école du gameplay en action !

Donkey Kong Bananza. Lui aussi avait une belle place au Grand Palais de Paris pour qu'on puisse découvrir son concept plutôt original. Il est toujours question d'action et de plateforme, sauf que cette fois-ci, notre DK va pouvoir creuser, et pas qu'un peu. Grâce à sa force animale et au fait aussi qu'il se soit converti en gorille de la mine, il est capable de tout casser, et même de creuser des galeries à la force de ses poings. Aucune roche ne lui résiste, d'autant qu'il peut aussi arracher des morceaux de pierre pour s'en servir comme arme de fortune, mais aussi de projectile. Nintendo exploite ici toutes les directions, puisque Donkey Kong peut taper en bas, sur les côtés, mais aussi en l'air. Chaque action est attribuée à un bouton, et il est possible évidemment de tout combiner, voire même de canceler certaines actions pour en enchaîner avec d'autres. Clairement, c'est l'école du gameplay qui parle.







Dans



La sortie de









Donkey Kong Bananza est programmée pour le 17 juilet 2025 sur Nintendo Switch 2. Donkey Kong Bananza, le joueur ne devra pas uniquement regarder devant ou en hauteur, il va devoir aussi gérer tout ce qui se passe sous terre, avec des tonnes de secrets à déterrer, des salles enfouies à découvrir aussi. Les ennemis ne sont pas en reste, puisque notre gorille va faire face à des adversaires coriaces, et surtout capable d'encaisser ses grosses mandales. Il faudra du coup trouver les bonnes astuces pour faire tomber leurs armures avant de pouvoir les pulvériser pour de bon. Bien sûr, d'autres surprises nous attendent, et on espère une session de jeu plus importante que les 20 minutes autorisées au Grand Palais pour aller plus loin dans l'analyse.La sortie de Dans

Si Mario Kart World est sans doute le jeu qui a généré le plus de dopamine auprès des personnes ayant été invitées au Nintendo Switch Experience 2, il est un autre titre qui génère de belles sensations, à savoir