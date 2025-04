Donkey Kong Bananza : est-ce la team de Super Mario Odyssey derrière le jeu ?

Si le Nintendo Direct du 2 avril 2025 a permis de faire la lumière sur la Nintendo Switch 2, ses fonctionnalités, son prix et sa date de sortie, Nintendo avait gardé quelques annonces pour cette occasion. Parmi elles, le jeu Donkey Kong Bananza qui arrivera le 17 juillet 2025, soit un mois et demi après le lancement de la console, mais qui promet déjà d'être le jeu de l'été. Nouveau jeu de plateforme développé uniquement sur Switch 2, Donkey Kong Bananza promet d'aller creuser profond dans les environnements. Il faut dire que notre héros simiesque s'est reconverti dans le travail de mine et qu'avec sa force animale, il peut tout défoncer sur son passage, au point qu'il est possible de creuser des galeries et de trouver des salles secrètes, sans compter les différents bonus et autres trésors. Le moteur 3D a l'air vraiment au point, d'autant que Donkey Kong peut littéralement tout péter, mais aussi arracher des morceaux de roche pour s'en servir comme arme de fortune.Difficile évidemment de ne pas penser à Super Mario Odyssey dans son approche de son gameplay, et même de son univers et déjà sur les réseaux sociaux, certains internautes sont persuadés qu'il s'agit de la même équipe derrière le jeu. Il est vrai que Super Mario Odyssey est sorti il y a 8 ans, mais on n'est pas à l'abri que Nintendo nous dévoile un nouveau Super Mario en 3D d'ici la fin de l'année. Restons vigilants.