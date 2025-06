Mafia The Old Country : le son de la Sicile mis en avant dans cette nouvelle vidéo

Mafia The Old Country continue sa campagne promotionnelle, avec une nouvelle vidéo qui met en avant les différents aspects de sa création. Cette fois-ci, les développeurs de Hangar 13 veulent nous montrer comment l'ambiance de la Sicile a joué dans la conception du jeu. Et cela passe évidemment par le sound design, notamment celui des armes, qui permet

Toujours prévu pour le 8 août prochain,une base d’authenticité brute. On est loin des armes trop propres des FPS génériques. Ici, chaque impact, chaque rechargement, chaque cliquetis raconte quelque chose : la tension d’un échange, l’hésitation d’un personnage, la brutalité d’un monde en décomposition, c'est ainsi que les développeurs ont pensé leur jeu en tout cas.



Il en va de même avec la reproduction du son des voitures, d'époque évidemment, avec un son qui gronde, râpe, secoue. Le studio a enregistré tous les véhicules sur route ouverte, pour capter cette vibration anarchique que les circuits fermés étouffent. Les développeurs parlent du coup de sons raucous, bruts, rugueux, et effectivement, à l’écoute, on entend les suspensions craquer, les pots d’échappement hurler, les pneus gratter le bitume. Le monde de la Sicile a aussi été mis en avant par des sons d'ambiance, et le joueur croisera des musiciens de rue, des chants ouvriers dans les mines de soufre, ou encore des ambiances locales captées directement dans des studios siciliens, dans une démarche quasi documentaire. Le tout est soutenu par une partition musicale hybride, mêlant orchestration classique et instruments traditionnels siciliens.



Tout cela donne envie, mais malheureusement, 2K Games n'a prévu aucune session de preview et les séquences de gameplay officiels se font aussi très rares. Faut-il s'inquiéter ? Car on a l'impression de revivre le scénario Mindseye quelque part... Réponse le 8 août prochain.