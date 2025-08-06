JeuxActuJeuxActu.com

Borderlands 4 : Amon, le Forgeknight, fait ses présentations en vidéo

Borderlands 4 : Amon, le Forgeknight, fait ses présentations en vidéo

2K Games et Gearbox continuent leur tour d’horizon des nouveaux Chasseurs de l’Arche de Borderlands 4, et aujourd’hui, c’est au tour d’Amon, le Forgeknight, d’entrer en scène. Troisième personnage dévoilé sur les quatre inédits, Amon est clairement taillé pour les joueurs qui aiment foncer droit dans la mêlée, se prendre des rafales en pleine armure et renvoyer le double de dégâts. Sous ses airs de colosse cybernétique, Amon cache un arsenal unique : des drones de forge intégrés directement dans son corps, ce qui lui permet de matérialiser des armes forgées sur mesure. Besoin d’écraser ? Le marteau de forge entre en action. Besoin de trancher ? La hache forgée découpe l’ennemi en deux. Pression trop forte en face ? Le bouclier de forge absorbe les assauts, permettant de contre-attaquer dans la foulée. Et ce n’est qu’un échantillon, car Amon peut alterner entre offense et défense avec une fluidité qui ouvre la porte à une infinité de stratégies. Son arbre de compétences se distingue aussi par des capacités principales et secondaires qui se combinent, offrant aux joueurs confirmés un terrain de jeu parfait pour tester des builds un peu plus complexes que la moyenne.

On rappelle que Borderlands 4 sortira dans le monde entier le 12 septembre 2025 sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC via Steam et Epic Games Store. La Nintendo Switch 2 accueillera le jeu le 3 octobre 2025 quant à elle.




Maxime Chao Maxime Chao
Journaliste / Rédacteur en Chef
le mercredi 6 août 2025
19:14


Suivre ce rédacteur sur Twitter Maxime Chao @MaximeChao Instagram Maxime Chao @maximechao/
Ses derniers articles


 Furieux Votez  Blasé Votez  Osef Votez  Joyeux Votez  Excité Votez
 Osef


À découvrir également
Autres articles

Borderlands 4 : Vex et Rafa se présentent en trailer de gameplay, le jeu est Gold aussi A la rentrée, le 12 septembre prochain, on pourra compter sur Borderlands 4 qui vient d'annoncer son passage en gold, ce qui signifie que le jeu est prêt... 23/07/2025, 19:28
Borderlands 4 : on y a joué, plus ouvert, plus mobile et surtout moins débile (Preview) Six ans déjà que Borderlands 3 est sorti, un épisode décrié, qui a pas mal laissé les fans de la série sur le bas-côté, en raison d’une écriture et d’un humour bas du front. Mais avec 22 millions de copies vendues, pensez-vous vra 23/06/2025, 09:00

Borderlands 4 : 20 min de gameplay, entre tradition et modernité 30/04/2025, 23:38
Borderlands 4 : une sortie avancée, Randy Pitchford nie toute influence de GTA 6 30/04/2025, 08:41
Borderlands 4 : nouveau trailer de gameplay avec la date de sortie 13/02/2025, 00:47
Borderlands 4 présente ses factions, son méchant et son gameplay 13/12/2024, 03:11


Borderlands 4

Jeu : FPS/RPG
Editeur : 2K Games
Développeur : Gearbox Software
12 Sept 2025
12 Sept 2025
12 Sept 2025

à ne pas manquer
voir la vidéo Summer Game Fest : à l'intérieur du YouTube Theater avec Carole Quintaine ! voir la vidéo
Summer Game Fest : à l'intérieur du YouTube Theater avec Carole Quintaine !

Newsletters
Ne loupez rien de l'actualité du jeu vidéo en vous abonnant aux newsletters JeuxActu.








Autres Vidéos