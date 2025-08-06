Borderlands 4 : Amon, le Forgeknight, fait ses présentations en vidéo

2K Games et Gearbox continuent leur tour d’horizon des nouveaux Chasseurs de l’Arche de Borderlands 4, et aujourd’hui, c’est au tour d’Amon, le Forgeknight, d’entrer en scène. Troisième personnage dévoilé sur les quatre inédits, Amon est clairement taillé pour les joueurs qui aiment foncer droit dans la mêlée, se prendre des rafales en pleine armure et renvoyer le double de dégâts. Sous ses airs de colosse cybernétique, Amon cache un arsenal unique : des drones de forge intégrés directement dans son corps, ce qui lui permet de matérialiser des armes forgées sur mesure. Besoin d’écraser ? Le marteau de forge entre en action. Besoin de trancher ? La hache forgée découpe l’ennemi en deux. Pression trop forte en face ? Le bouclier de forge absorbe les assauts, permettant de contre-attaquer dans la foulée. Et ce n’est qu’un échantillon, car Amon peut alterner entre offense et défense avec une fluidité qui ouvre la porte à une infinité de stratégies. Son arbre de compétences se distingue aussi par des capacités principales et secondaires qui se combinent, offrant aux joueurs confirmés un terrain de jeu parfait pour tester des builds un peu plus complexes que la moyenne.



On rappelle que Borderlands 4 sortira dans le monde entier le 12 septembre 2025 sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC via Steam et Epic Games Store. La Nintendo Switch 2 accueillera le jeu le 3 octobre 2025 quant à elle.







