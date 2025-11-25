Marvel Cosmic Invasion : sa cinématique d'intro animée à la main a été dévoilée, c'est délicieusement old school...

Il ne reste plus que quelques jours avant la sortie de Marvel Cosmic Invasion, et pour relancer la hype autour de leur jeu, DotEmu et le studio Tribute Games ont décidé de dévoiler la cinématique d'introduction réalisée à la main, à l'ancienne, comme au bon vieux temps. L'occasion de rappeler que l'intrigue du jeu est directement inspirée des grandes sagas cosmiques des comics de Dan Abnett et Andy Lanning, notamment la phase "Annihilation". D'ailleurs, on apprend que la cinématique a été réalisée par Karl Kerlsch, qui met en scène l'ensemble des personnages qu'on pourra contrôler dans le jeu, à savoir Captain America, Spider-Man, Wolverine, Storm, Rocket Raccoon, Iron Man, She-Hulk, Silver Surfer ou Venom, mais aussi Nova, Phyla-Vell, Beta Ray Bill ou encore le Cosmic Ghost Rider.



La sortie de Marvel Cosmic Invasion est attendue pour le 1er décembre 2025 sur PC, PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One et Nintendo Switch.





