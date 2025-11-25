JeuxActuJeuxActu.com

Marvel Cosmic Invasion : sa cinématique d'intro animée à la main a été dévoilée, c'est délicieusement old school...

Marvel Cosmic Invasion : sa cinématique d'intro animée à la main a été dévoilée, c'est délicieusement old school...

Il ne reste plus que quelques jours avant la sortie de Marvel Cosmic Invasion, et pour relancer la hype autour de leur jeu, DotEmu et le studio Tribute Games ont décidé de dévoiler la cinématique d'introduction réalisée à la main, à l'ancienne, comme au bon vieux temps. L'occasion de rappeler que l'intrigue du jeu est directement inspirée des grandes sagas cosmiques des comics de Dan Abnett et Andy Lanning, notamment la phase "Annihilation". D'ailleurs, on apprend que la cinématique a été réalisée par Karl Kerlsch, qui met en scène l'ensemble des personnages qu'on pourra contrôler dans le jeu, à savoir Captain America, Spider-Man, Wolverine, Storm, Rocket Raccoon, Iron Man, She-Hulk, Silver Surfer ou Venom, mais aussi Nova, Phyla-Vell, Beta Ray Bill ou encore le Cosmic Ghost Rider.

La sortie de Marvel Cosmic Invasion est attendue pour le 1er décembre 2025 sur PC, PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One et Nintendo Switch.


Maxime Chao Maxime Chao
Journaliste / Rédacteur en Chef
le mardi 25 novembre 2025
10:17


Suivre ce rédacteur sur Twitter Maxime Chao @MaximeChao Instagram Maxime Chao @maximechao/
Ses derniers articles


 Furieux Votez  Blasé Votez  Osef Votez  Joyeux Votez  Excité Votez
100% Excité


À découvrir également
Autres articles

MARVEL Cosmic Invasion : enfin la date de sortie et un nouveau trailer Il était temps ! Après des mois de teasing et de doutes aussi, la date de sortie de Marvel Cosmic Invasion est enfin connue et officielle. 22/10/2025, 17:39
Marvel Cosmic Invasion : démo jouable et nouveau trailer, c'est la double dose Comm ça, sans prévenir, DotEmu nous annonce la disponibilité dès maintenant de Marvel Cosmic Invasion via une démo jouable, et gratuite, à télécharger sur Steam, avec une durée limitée jusqu'au 20 octobre prochain. 01/10/2025, 18:54

Marvel Cosmic Invasion : le Surfeur d'argent et Beta Ray Bill seront jouables, présentation de leur gameplay 25/07/2025, 10:23
Marvel Cosmic Invasion : un beat'em all 2D fait à la main avec Captain America, Spider-Man, Wolverine et d'autres 27/03/2025, 16:22


Marvel Cosmic Invasion

Jeu : Beat'em All
Editeur : DotEmu
Développeur : Tribute Games
1 Déc 2025
1 Déc 2025
1 Déc 2025
1 Déc 2025
1 Déc 2025
1 Déc 2025

à ne pas manquer
voir la vidéo Je note Sonic Racing Crossworlds : oui oui, il est supérieur à Mario Kart World (TEST + GAMEPLAY 4K) voir la vidéo
Je note Sonic Racing Crossworlds : oui oui, il est supérieur à Mario Kart World (TEST + GAMEPLAY 4K)

Newsletters
Ne loupez rien de l'actualité du jeu vidéo en vous abonnant aux newsletters JeuxActu.








Autres Vidéos