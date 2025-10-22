JeuxActuJeuxActu.com

MARVEL Cosmic Invasion : enfin la date de sortie et un nouveau trailer

Il était temps ! Après des mois de teasing et de doutes aussi, la date de sortie de Marvel Cosmic Invasion est enfin connue et officielle. C'est donc le 1er décembre prochain que le beat'em all de DotEmu et de Tribute Games sera commercialisé sur l'ensemble des plateformes du marché. Du coup, on a le droit à un nouveau trailer qui révèle donc cette date de sortie, mais présente aussi les personnages qu'on pourra incarner au lancement du jeu. Il y en a d'ailleurs quinze, avec des super-héros bien connus, et d'autres un peu moins, comme Phyla-Vell, Beta Ray Bill ou Cosmic Ghost Rider. Voici d'ailleurs la liste du castg complet pour le 1er décembre 2025 :
  • Captain AmericaIron Man
  • Wolverine
  • Spider-Man
  • Venom
  • Black Panther
  • StormPhénix
  • Silver Surfer
  • Rocket Racoon
  • Cosmic Ghost Rider
  • Nova
  • She-Hulk
  • Phyla-Vell
  • Beta Ray Bill

le mercredi 22 octobre 2025
17:39


