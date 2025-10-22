- Captain AmericaIron Man
- Wolverine
- Spider-Man
- Venom
- Black Panther
- StormPhénix
- Silver Surfer
- Rocket Racoon
- Cosmic Ghost Rider
- Nova
- She-Hulk
- Phyla-Vell
- Beta Ray Bill
Marvel Cosmic Invasion › Vidéos ›
MARVEL Cosmic Invasion : enfin la date de sortie et un nouveau trailer
Il était temps ! Après des mois de teasing et de doutes aussi, la date de sortie de Marvel Cosmic Invasion est enfin connue et officielle. C'est donc le 1er décembre prochain que le beat'em all de DotEmu et de Tribute Games sera commercialisé sur l'ensemble des plateformes du marché. Du coup, on a le droit à un nouveau trailer qui révèle donc cette date de sortie, mais présente aussi les personnages qu'on pourra incarner au lancement du jeu. Il y en a d'ailleurs quinze, avec des super-héros bien connus, et d'autres un peu moins, comme Phyla-Vell, Beta Ray Bill ou Cosmic Ghost Rider. Voici d'ailleurs la liste du castg complet pour le 1er décembre 2025 :
À découvrir également
Autres articles
Marvel Cosmic Invasion : démo jouable et nouveau trailer, c'est la double dose Comm ça, sans prévenir, DotEmu nous annonce la disponibilité dès maintenant de Marvel Cosmic Invasion via une démo jouable, et gratuite, à télécharger sur Steam, avec une durée limitée jusqu'au 20 octobre prochain. 01/10/2025, 18:54
Marvel Cosmic Invasion : le Surfeur d'argent et Beta Ray Bill seront jouables, présentation de leur gameplay Pendant que Les 4 Fantastiques est en train d'envahir tous les cinémas du monde entier, c’est à la Comic-Con de San Diego que Dotemu et Tribute Games ont donné des nouvelles MARVEL Cosmic Invasion. 25/07/2025, 10:23
Marvel Cosmic Invasion : un beat'em all 2D fait à la main avec Captain America, Spider-Man, Wolverine et d'autres 27/03/2025, 16:22
Marvel Cosmic Invasion
Jeu : Beat'em All
Editeur : DotEmu
Développeur : Tribute Games
