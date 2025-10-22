MARVEL Cosmic Invasion : enfin la date de sortie et un nouveau trailer

Captain AmericaIron Man

Wolverine

Spider-Man

Venom

Black Panther

StormPhénix

Silver Surfer

Rocket Racoon

Cosmic Ghost Rider

Nova

She-Hulk

Phyla-Vell

Beta Ray Bill

Il était temps ! Après des mois de teasing et de doutes aussi, la date de sortie de Marvel Cosmic Invasion est enfin connue et officielle. C'est donc le 1er décembre prochain que le beat'em all de DotEmu et de Tribute Games sera commercialisé sur l'ensemble des plateformes du marché. Du coup, on a le droit à un nouveau trailer qui révèle donc cette date de sortie, mais présente aussi les personnages qu'on pourra incarner au lancement du jeu. Il y en a d'ailleurs quinze, avec des super-héros bien connus, et d'autres un peu moins, comme Phyla-Vell, Beta Ray Bill ou Cosmic Ghost Rider. Voici d'ailleurs la liste du castg complet pour le 1er décembre 2025 :