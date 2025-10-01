JeuxActuJeuxActu.com

Marvel Cosmic Invasion : démo jouable et nouveau trailer, c'est la double dose

Marvel Cosmic Invasion : démo jouable et nouveau trailer, c'est la double dose
Comm ça, sans prévenir, DotEmu nous annonce la disponibilité dès maintenant de Marvel Cosmic Invasion via une démo jouable, et gratuite, à télécharger sur Steam, avec une durée limitée jusqu'au 20 octobre prochain. L'éditeur français nous laisse aussi 15 jours pour tester les deux niveaux qui sont proposés, à savoir New York et l’Héliporteur, sachant qu'il est possible d'y jouer en coopération, mais aussi en ligne, avec un autre copain. Pour cette démo, pas moins de 9 personnages sont disponibles , et donc voici la liste :

Captain America

Nova

Phyla-Vell

Rocket Raccoon

She-Hulk

Spider-Man

Storm

Venom

Wolverine


Pour le moment, toujours aucune date de sortie n'a été communiquée, mais DotEmu ssure que le jeu sera disponible avant la fin de l’année. On rappelle Marvel Cosmic Invasion est un beat ’em all, développé par Dotemu et Tribute Games, reprend le style rétro arcade classique, marque de fabrique de l'éditeur depuis son existence. 



Marvel Cosmic Invasion

Marvel Cosmic Invasion

Marvel Cosmic Invasion

Marvel Cosmic Invasion

Maxime Chao Maxime Chao
Journaliste / Rédacteur en Chef
le mercredi 1 octobre 2025
18:54


Suivre ce rédacteur sur Twitter Maxime Chao @MaximeChao Instagram Maxime Chao @maximechao/
Ses derniers articles


 Furieux Votez  Blasé Votez  Osef Votez  Joyeux Votez  Excité Votez
 Osef


À découvrir également
Autres articles

Marvel Cosmic Invasion : le Surfeur d'argent et Beta Ray Bill seront jouables, présentation de leur gameplay Pendant que Les 4 Fantastiques est en train d'envahir tous les cinémas du monde entier, c’est à la Comic-Con de San Diego que Dotemu et Tribute Games ont donné des nouvelles MARVEL Cosmic Invasion. 25/07/2025, 10:23
Marvel Cosmic Invasion : un beat'em all 2D fait à la main avec Captain America, Spider-Man, Wolverine et d'autres Le Nintendo Direct du 27 avril 2025 aura permis de révéler l'existence de Marvel Cosmic Invasion, qui n'est autre que le nouveau jeu de la collaboration entre DotEmu et Tribute Games, qui n'est autre que le studio qui a développé 27/03/2025, 16:22



Marvel Cosmic Invasion

Jeu : Beat'em All
Editeur : DotEmu
Développeur : Tribute Games
2025
2025
2025
2025
2025
2025

à ne pas manquer
voir la vidéo J'ai fini COBRA (Microids) : un jeu fauché, pire que Goldorak ? 😔​ (TEST + NOTE + GAMEPLAY 4K) voir la vidéo
J'ai fini COBRA (Microids) : un jeu fauché, pire que Goldorak ? 😔​ (TEST + NOTE + GAMEPLAY 4K)

Newsletters
Ne loupez rien de l'actualité du jeu vidéo en vous abonnant aux newsletters JeuxActu.








Autres Trailers