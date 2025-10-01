Marvel Cosmic Invasion : démo jouable et nouveau trailer, c'est la double dose

Comm ça, sans prévenir, DotEmu nous annonce la disponibilité dès maintenant de Marvel Cosmic Invasion via une démo jouable, et gratuite, à télécharger sur Steam, avec une durée limitée jusqu'au 20 octobre prochain. L'éditeur français nous laisse aussi 15 jours pour tester les deux niveaux qui sont proposés, à savoir New York et l’Héliporteur, sachant qu'il est possible d'y jouer en coopération, mais aussi en ligne, avec un autre copain. Pour cette démo, pas moins de 9 personnages sont disponibles , et donc voici la liste :

Captain America

Nova

Phyla-Vell

Rocket Raccoon

She-Hulk

Spider-Man

Storm

Venom

Wolverine

Pour le moment, toujours aucune date de sortie n'a été communiquée, mais DotEmu ssure que le jeu sera disponible avant la fin de l’année. On rappelle Marvel Cosmic Invasion est un beat ’em all, développé par Dotemu et Tribute Games, reprend le style rétro arcade classique, marque de fabrique de l'éditeur depuis son existence.