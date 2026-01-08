Echo Aviation Controller de chez Honeycomb Aeronautical : une manette dédiée spécialement aux simulateurs de vol...

Acteur reconnu du matériel de simulation aéronautique, Honeycomb Aeronautical a décidé de lancer une nouvelle gamme qui fait pas mal parler d'elle, c'est l’Echo Aviation Controller, un périphérique conçu pour condenser l’ensemble des commandes essentielles de vol dans une manette. Le but est évidemment de rendre les simulations de vol plus accessibles sans renoncer aux exigences de précision propres au genre. En fait, l’Echo Aviation Controller se veut le pari de réunir le tangage, le roulis, le lacet, la gestion des gaz, le trim et les principaux systèmes de l’appareil, au sein même d'un seul objet, afin de se libérer de l’encombrement et la complexité des installations classiques. Ce choix ne vise pas uniquement la simplification, mais aussi l’adaptation à des usages plus flexibles, notamment sur ordinateur portable ou dans des espaces de jeu limités.





Et malgré un format qui évoque celui d'une manette traditionnelle, l'Echo Aviation Controller s'appuie sur des solutions techniques issues du matériel de simulation dédié. Le joystick analogique par exemple est équipé de capteurs à effet Hall, afin d'assurer le contrôle du pitch et du roll avec précision et durabilité. Le contrôle du lacet est quant à lui confié à un système de palettes arrière fonctionnant en opposition, ce qui permet de simuler l'action du palonnier sans recourir à des pédales externes. Une approche qui offre une alternative cohérente pour un usage compact et polyvalent, même si elle n'égale pas un dispositif dédié en termes de sensations. Les 4 manettes de gaz indépendantes, associées à une molette de trim continue, permettent quant à elles de couvrir un large éventail d'aéronefs, du monomoteur au multimoteur. Sinon, l'un des apports notables de l'Echo Aviation Controller réside dans la présence de commandes physiques dédiées aux fonctions essentielles de l'avion, telles que le train d'atterrissage, les volets ou le frein de stationnement. En limitant le recours au clavier et aux mappages complexes, Honeycomb cherche en effet à préserver la continuité de l'expérience de vol.





Evidemment, la compatibilité avec Microsoft Flight Simulator sur PC est le meilleur représentant pour faire valoir l'Echo Aviation Controller, puisque le simulateur d'Asobo représente aujourd'hui l'un des principaux points d'entrée vers la simulation de vol moderne. Ce positionnement intermédiaire pourrait constituer une bonne alternative à tous les kits avec joysticks de simulateur de vol classiques, à condition bien sûr que les performances et la fiabilité du contrôleur répondent aux attentes d'une communauté historiquement attentive aux détails. Dans tous les cas, l'Echo Aviation Controller est en vente depuis le 16 décembre dernier au prix franchement raisonnable de 149€.






































