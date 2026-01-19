On a testé l'enceinte tour de cou gaming de Panasonic : une bonne alternative aux casques gaming ?

Quand on est un gamer invétéré, on a forcément un casque gaming sous la main. C’est un peu la base pour améliorer l’expérience de jeu, autant pour le son que pour la communication, tout en ne polluant pas l’espace sonore des autres membres de sa famille. Mais comme chacun sait, les casques gaming ont aussi leurs inconvénients : pression sur le haut du crâne, oreilles écrasées, fatigue auditive, et surtout, l’isolement total. C’est là que rentre en jeu un appareil d’un tout autre genre : le fameux Panasonic SoundSlayer GNW30, qui est en réalité un tour de cou audio fabriqué spécialement pour nous les gamers, afin de nous offrir l’immersion sonore qu’on recherche, tout en libérant nos oreilles des contraintes liés aux casques audio. Est-ce que ça marche réellement ? Après un mois d’utilisation, il est temps de vous donner mon verdict.

Très sincèrement, si on m’avait décrit le Panasonic SoundSlayer GNW30 sans me montrer le produit, j’aurais été circonspect. Des enceintes sans fil qu’on pose autour du cou, équipées de quatre haut-parleurs qui crachent le son vers les oreilles, sans casque, sans écouteurs ? Sur le papier, ça sent le gadget un peu chelou, coincé entre l’accessoire de télé-achat et le concept trop en avance sur son temps. Et pourtant… Après avoir passé du temps avec le Panasonic SoundSlayer GNW30, une chose devient assez évidente, c’est que Panasonic n’a pas sorti ça au hasard. L’idée avec ce tour de cou gaming n’est pas de venir remplacer les casques gaming, mais bien de proposer une solution de substitution et surtout de s’adresser à un type de joueurs, à savoir ceux qui cherchent à soulager leurs oreilles, sans pour autant sacrifier l’immersion sonore. En ce sens, le Panasonic SoundSlayer GNW30 se positionne comme un objet qui a du sens.







FINI LES CASQUES GAMING ?





Parce qu’il est vrai que les casques, on les aime autant qu’on finit par ne plus les supporter. Alors certes, ils offrent une immersion dingue, une spatialisation chirurgicale, et une intimité sonore parfaite, mais en échange, ils imposent aussi leur loi, avec cette pression sur le crâne, ces oreilles écrasées, qui finissent d’ailleurs par chauffer, générant fatigue auditive et parfois aboutissant à des migraines. Et puis surtout, un casque gaming, c’est l’isolement total, surtout si vous avez optez pour un casque à réduction de bruit ambiant. Quand on vit seul, ce n’est pas forcément un souci. Mais dès qu’on partage un espace avec un conjoint et des enfants, ça peut vite devenir problématique. Ne pas entendre quelqu’un nous parler, ne pas entendre un bébé qui pleure, un enfant qui fait une bêtise, être obligé de retirer son casque toutes les dix minutes, ou pire sortir une oreille du casque pour entendre ce qui se passe autour, à la longue, ça casse complètement l’expérience. Et c’est exactement là que le Panasonic SoundSlayer GNW30 trouve sa raison d’être. Son concept est très simple: au lieu de coller le son aux oreilles, Panasonic l’envoie depuis quatre petits haut-parleurs intégrés dans un dispositif en forme de U, posé sur les épaules. Le son est dirigé vers l’utilisateur, suffisamment proche pour rester immersif, mais sans jamais l’enfermer dans une bulle. Du coup, on entend parfaitement le jeu auquel on joue, écouter de la musique aussi ou même communiquer, tout en restant alerte du monde alentour, de ce qui se passe autour de soi.









LE CONFORT : SON POINT FORT





En termes de design, le Panasonic SoundSlayer GNW30 ne cherche en aucun cas à être ostentatoire, il fait dans la sobriété. Malgré son nom au style très agressif — SoundSlayer — le produit n’a absolument rien d’un accessoire gaming tape-à-l’œil. Quand on le sort de la boîte, le GNW10 est même plutôt discret, presque austère, à tel point qu’on pourrait le confondre avec un objet de bien-être, voire un masseur cervical. Dans le packaging, on va à l’essentiel, avec l’appareil en forme de U, un petit transmetteur sans fil noir et quelques câbles. Pas de RGB, pas de design « gamer », ni de couleur flashy, et c’est clairement un choix assumé. Une fois posé sur les épaules, l’appareil tient vraiment grâce à 4 patins, deux à l’arrière en plastique et deux à l’avant, qui permettent un maintien stable. Même en bougeant, le Panasonic SoundSlayer GNW30 reste bien en place, et au bout de quelques minutes, on finit presque par oublier qu’on le porte. D’ailleurs, niveau poids, l’appareil affiche 70 grammes à la pesée, c’est qui est ultra léger, surtout vu tout ce qu’il embarque. En fait, tout repose sur les épaules et la clavicule, et même après plusieurs heures, la fatigue est quasi inexistante, ça je peux vous le garantir.







Le Panasonic SoundSlayer GNW30 dispose de deux micros intégrés, situés de part et d’autre, sachant qu’on peut couper le micro à tout moment. Il y a un bouton pour régler le volume bien sûr, mais aussi un autre pour configurer ses réglages audio, avec des modes FPS, RPG ou Voix et qu’on peut évidemment personnaliser à l’aide de l’application de bureau. La connectique suit le rythme aussi, avec du HDMI 2.1, du Bluetooth 5.3 qui permet de connecter le tour de cou avec d’autres appareils, sachant qu’on peut l’appairer avec jusqu’à deux appareils en simultané. Dans tous les cas, pour les joueurs sensibles, ceux qui portent des lunettes par exemple et qui étaient gênés par les casques gaming enveloppants, c’est un changement radical. Concernant son installation, le Panasonic SoundSlayer GNW30 se connecte avec ce petit boîtier que vous devez brancher à votre PC ou votre console. Rien de bien compliqué, mais avec le câble secteur, le HDMI et l’USB-C à connecter, on se rend compte qu’il s’agit avant tout d’un usage sédentaire et que vous ne pourrez pas vous balader avec en extérieur. Après, est-ce qu’on est prêt à se balader en extérieur avec un tel appareil, je ne suis pas sûr non plus…









ET LES PERF' SINON ?



En termes de performances, le Panasonic SoundSlayer GNW30 offre un rendu très correct. Compte-tenu de la taille des hauts-parleurs, ne vous attendez pas à quelque chose d’équivalent à un vrai casque gaming, mais sachez que l’immersion est bien présente. Evidemment, les basses ne sont pas aussi profondes qu’avec un système incluant un caisson de basses, mais l’immersion surround compense largement. Que ce soit dans des FPS, les jeux solo narratifs ou les jeux indé plus calmes, le Panasonic SoundSlayer GNW30 offre un excellent son directionnel. Et non, ce n’est pas juste un son “de haut-parleur”. Panasonic a clairement bossé sur la spatialisation. Sur les FPS, la perception des pas, des tirs et des mouvements est étonnamment précise. Sur les RPG ou les jeux narratifs, l’ambiance sonore enveloppe bien l’espace sans devenir agressive. Les explosions sont propres, les impacts convaincants, mais on n’atteint jamais la profondeur d’un bon casque fermé ou d’un vrai système avec subwoofer, ça c’est évident. Panasonic en a d’ailleurs conscience et propose une sortie subwoofer sur le transmetteur pour ceux qui veulent renforcer les graves. Une option intéressante, mais qui sort un peu de l’esprit “simple et portable” du produit. Après attention, Panasonic ne vise pas les joueurs e-sport ultra-compétitifs, mais plutôt ceux qui veulent jouer longtemps sans se ruiner les cervicales. Sinon, il faut reconnaître que Panasonic a pas mal assuré côté connexion, avec une latence annoncée à moins de 20 millisecondes. En pratique, on ne remarque absolument rien : pas de décalage, pas de coupure, pas de saccade. Ça fonctionne nickel et si en jeu, ça ne pose aucun problème, pour les films ou la musique, c’est là aussi impeccable. L’autonomie, annoncée à environ 9 heures, est respectée, de quoi tenir une grosse journée de jeu. En revanche, la recharge est plutôt lente et il faut compter environ quatre heures pour un cycle complet, sans recharge rapide.









Vendu À 350 euros, le Panasonic SoundSlayer GNW30 ne s’adresse évidemment pas à tous les joueurs. Si vous cherchez une immersion sonore maximale, des basses qui font vibrer le crâne, ou une solution ultra portable, passez votre chemin, mais si vous souhaitez être conscient de votre environnement, que les casques gaming, ce n’est plus pour vous, le le Panasonic SoundSlayer GNW30 est une belle alternative qui fait quelque chose de rare dans le gaming audio : apporter du confort sans sacrifier totalement l’immersion. Ce n’est pas une révolution, ce n’est pas un gadget inutile non plus, c’est davantage une alternative assez audacieuse, un peu cher pour le moment il est vrai, mais pas inintéressante et qui peut trouver non public…