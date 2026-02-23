Monster Hunter Stories 3 : l'histoire, le gameplay et les monstres détaillés en 2 grosses vidéos

Si toute l'attention est porté vers Resident Evil 9 Requiem en ce moment, Capcom a d'autres grosses cartouches dans sa besace et notamment un certain Monster Hunter Stories 3 Twisted Reflection qui arrive dans quelques semaines. L'occasion pour l'éditeur japonais de faire monter la curiosité autour du titre par l'intermédiaire de deux longues vidéos diffusées ces derniers jours, puisqu’on n’a pas seulement droit à un trailer narratif d’environ trois minutes, mais aussi à une intervention détaillée de Wakahara, lead gameplay designer, qui prend le temps d’expliquer la philosophie du projet et les grandes lignes des mécaniques, laissant comprendre au passage que cet épisode veut dépasser l’image de simple spin-off accessible pour proposer quelque chose de plus dense et plus ambitieux.









D'ailleurs, dès les premières minutes, le jeu plante un décor étonnamment sombre pour la série qui était très enfantin auparavant : un conflit géopolitique oppose les nations d’Azuria et de Vermeil pendant qu’un phénomène mystérieux de cristallisation se propage et menace littéralement d’engloutir le monde, et comme si cela ne suffisait pas à installer une tension durable, la naissance de deux Rathalos jumeaux vient raviver un traumatisme historique, puisque ces créatures avaient déjà été au cœur d’une guerre civile dévastatrice deux siècles plus tôt. Dans ce contexte déjà fragile, le joueur incarne l’héritier d’Azuria, chef des Rangers et unique Rider de Rathalos du royaume, un personnage investi d’une double responsabilité, à la fois protecteur de la faune et observateur d’un matériau mystérieux lié à la crise en cours, mais dont le destin bascule brutalement lorsqu’un désastre frappe son pays et le force à quitter ses terres. Côté gameplay, Wakahara insiste sur une structure qui reste fidèle à l’ADN de la sous-série tout en cherchant à l’enrichir, avec notamment la création de personnage, les combats tactiques avancés et la chasse aux œufs qui resteront centraux. Mais la grande nouveauté vient d’un système de restauration d’habitat, qui consiste à régénérer des écosystèmes endommagés.

Prévu pour le 13 mars 2026 sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2. Ça ne s'arrête définitivement jamais...







