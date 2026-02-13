Ghost of Yōtei : le mode coop sera gratuit et arrive dans un mois, nouveau trailer

Parmi les belles annonces du State of Play, il y avait un petit moment dédié pour Ghost of Yōtei Legends, qui n'est autre que le mode multijoueur coopératif en ligne du titre de Sucker Punch. Cette extension arrivera le 10 mars prochain via la mise à jour 1.5, et sera proposée gratuitement à tous les joueurs possédant Ghost of Yōtei sur PS5. À l’image de ce que le studio avait déjà fait avec Ghost of Tsushima en 2020, Sucker Punch Productions prolonge l’expérience solo avec un contenu pensé exclusivement pour la coopération en ligne. Ici, les joueurs devront unir leurs forces pour affronter des versions surnaturelles et démesurées des Six de Yōtei.









D'ailleurs, au lancement, trois grands types d’activités seront proposés : le mode "Survie" pour commencer permettra de former une équipe de 4 joueurs maximum afin de repousser des vagues d’ennemis sur l’une des quatre cartes disponibles. L’objectif sera de contrôler des zones stratégiques : en gros, tant qu’un territoire reste sous votre contrôle, vous pourrez activer une bénédiction offrant un avantage au combat. À l’inverse, perdre une zone déclenchera une malédiction pénalisant l’équipe. Chaque carte disposera de ses propres bonus et contraintes, ce qui devrait encourager l’adaptation et la coordination.





Le mode "Histoire" adoptera un format plus narratif, jouable en duo. Douze missions seront proposées, organisées en séries de trois. À l’issue de chaque série, une Incursion se débloquera : un assaut à grande échelle pour quatre joueurs dans la forteresse de l’un des Six de Yōtei. Ces séquences se concluront par un affrontement contre une créature titanesque inspirée de figures comme l’Araignée, l’Oni, le Kitsune ou le Serpent. Enfin, un Raid viendra compléter l’ensemble au mois d’avril et il est présenté comme l’épreuve ultime, puisqu'il opposera les joueurs au Dragon au seigneur Saito dans des défis savemment travaillés.









Avant chaque mission, les joueurs devront choisir parmi quatre classes : Samouraï, Archère, Mercenaire ou Shinobi, sachant que toutes peuvent manier le katana et une arme à distance, mais chacune se spécialise dans un équipement particulier et dispose de compétences propres. Le Samouraï excelle avec l’ōdachi, l’Archère privilégie la lance et un arsenal à distance plus large, la Mercenaire manie le double katana et des capacités utilitaires, tandis que la Shinobi se distingue avec le kusarigama et des techniques de furtivité. Au fil de la progression, il sera possible de débloquer du butin, des armes légendaires et des équipements spécifiques. Le mode Photo fera également son retour pour immortaliser les moments marquants en coopération. Enfin, une nouveauté fait son apparition : le salon Légendes. Cet espace permettra de s’entraîner au combat ou au tir à l’arc, de défier ses amis au zeni-hajiki ou simplement de faire une pause entre deux missions.



Voilà, vous savez tout, rendez-vous le 10 mars pour tester ça manette en mains.



