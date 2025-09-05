Ghost of Yotei : long katana ou fusils, Atsu aura le choix des armes, deux vidéos nous montrent le gameplay

Alors que Ghost of Tsushima avait déjà montré les talents d’archer et de stratège de Jin Sakai, Ghost of Yotei pousse la mécanique encore plus loin. Atsu, mercenaire impitoyable en quête des assassins de sa famille, ne se contente plus de projectiles ou de lames courtes : elle manie à la fois des katanas doubles, un fusil historique — la tanegashima, introduite par les Portugais au XVIᵉ siècle — et désormais l’ôdachi, un long katana courbé qui transforme le corps à corps en véritable ballet meurtrier. Ces deux nouvelles vidéos mettent en effet en lumière les possibilités offertes par les nouveautés du système de combat et avec l’ôdachi, sa portée permet à Atsu de maintenir une distance fatale avec l’adversaire, tandis que ses parades et contre-attaques peuvent neutraliser les ennemis les plus imposants. Ce système de forces et faiblesses, combiné à la diversité des armes, laisse entendre que chaque combat sera autant une question de choix tactique que de réflexes.





Historiquement, l’introduction d’armes à feu comme la tanegashima est cohérente avec le contexte de début XVIIᵉ siècle du jeu. Mais là où Jin Sakai devait composer avec un code d’honneur strict, Atsu se libère de toute contrainte morale : sa vengeance justifie tous les moyens, donnant au gameplay une dimension plus brutale et sans compromis. Côté production, on rappelle que Ghost of Yotei est passé gold le 28 août et sera disponible à l’échelle mondiale le 2 octobre. Les premiers tests seront publiés dès le 25 septembre, ce qui promet une visibilité immédiate pour ce qui s’annonce comme l’un des titres PlayStation majeurs de 2025. Ça fait 5 jours qu'on est dessus et waouh... On n'en dit pas plus...







