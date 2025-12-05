GTA Online : Michael est de retour, et il a pris un coup de vieux (rides et cheveux poivre & sel)

Rockstar avait laissé planer le suspense, mais c’est désormais officiel, il y aura bien du contenu supplémentaire pour les fêtes de fin d'année concernant GTA Online. Dès le 10 décembre, une nouvelle mise à jour majeure, baptisée “Une Planque au Sommet”, va en effet être déployée sur PS5, Xbox Series X|S, PC mais aussi PS4 et Xbox One. Et autant dire que Los Santos n’avait jamais connu un luxe d’un tel niveau, puisqu'est introduit Prix Luxury Real Estate, un nouveau promoteur haut de gamme qui permet enfin aux joueurs d’accéder aux villas les plus prestigieuses de la ville, nichées dans les quartiers huppés de Richman, Vinewood et les collines de Tongva. Au programme : panoramas de carte postale, piscines miroirs, salles de sport privées, héliport sur le toit, garages design et même espaces dédiés à vos animaux de compagnie. Le tout accompagné d’un assistant IA dernier cri capable d’optimiser vos activités criminelles et vos affaires en coulisse. Mais Rockstar Games ne s’arrête pas au tape-à-l’œil, puisque les villas embarquent aussi des options premium comme une sécurité privée, un podium automobile intérieur, un atelier personnel, des boosts de production pour vos business… Bref, le rêve immobilier ultime pour joueurs millionnaires en quête de nouveaux trophées.





Les nouveautés ne s’arrêtent pas là : de nouveaux véhicules, dont la supersportive Vapid FMJ MK V (en accès anticipé pour les abonnés GTA+), l’arrivée de voitures compatibles avec les améliorations HSW, des variantes drift, des véhicules de police inédits, ainsi qu’un Éditeur de missions complet permettant de créer ses propres scénarios façon Rockstar Games. Enfin, les joueurs ont jusqu’au 7 décembre pour récupérer les bonus du programme VIP, dont jusqu’à 3 millions GTA$, une Übermacht Revolter gratuite et le rang Gold offrant une réduction de 2 millions GTA$ sur toutes les propriétés Prix Luxury. Côté action, la mise à jour intègre également une nouvelle aventure scénarisée où il faudra contrecarrer un vaste réseau de surveillance. Et surprise du chef : Michael De Santa fait son grand retour dans le jeu, désormais reconverti en promoteur immobilier. Douze ans qu'on n'avait pas eu de ses nouvelles et il revient avec le temps qui a passé. Le bougre a pris des rides, ses cheveux sont devenus poivre & sel, mais il a gardé son charisme d'antan. Les fans du solo de GTA V peuvent déjà sabrer le champagne.











