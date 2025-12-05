JeuxActuJeuxActu.com

GTA Online : Michael est de retour, et il a pris un coup de vieux (rides et cheveux poivre & sel)

GTA Online : Michael est de retour, et il a pris un coup de vieux (rides et cheveux poivre & sel)

Rockstar avait laissé planer le suspense, mais c’est désormais officiel, il y aura bien du contenu supplémentaire pour les fêtes de fin d'année concernant GTA Online. Dès le 10 décembre, une nouvelle mise à jour majeure, baptisée “Une Planque au Sommet”, va en effet être déployée sur PS5, Xbox Series X|S, PC mais aussi PS4 et Xbox One. Et autant dire que Los Santos n’avait jamais connu un luxe d’un tel niveau, puisqu'est introduit Prix Luxury Real Estate, un nouveau promoteur haut de gamme qui permet enfin aux joueurs d’accéder aux villas les plus prestigieuses de la ville, nichées dans les quartiers huppés de Richman, Vinewood et les collines de Tongva. Au programme : panoramas de carte postale, piscines miroirs, salles de sport privées, héliport sur le toit, garages design et même espaces dédiés à vos animaux de compagnie. Le tout accompagné d’un assistant IA dernier cri capable d’optimiser vos activités criminelles et vos affaires en coulisse. Mais Rockstar Games ne s’arrête pas au tape-à-l’œil, puisque les villas embarquent aussi des options premium comme une sécurité privée, un podium automobile intérieur, un atelier personnel, des boosts de production pour vos business… Bref, le rêve immobilier ultime pour joueurs millionnaires en quête de nouveaux trophées.

 

Les nouveautés ne s’arrêtent pas là : de nouveaux véhicules, dont la supersportive Vapid FMJ MK V (en accès anticipé pour les abonnés GTA+), l’arrivée de voitures compatibles avec les améliorations HSW, des variantes drift, des véhicules de police inédits, ainsi qu’un Éditeur de missions complet permettant de créer ses propres scénarios façon Rockstar Games. Enfin, les joueurs ont jusqu’au 7 décembre pour récupérer les bonus du programme VIP, dont jusqu’à 3 millions GTA$, une Übermacht Revolter gratuite et le rang Gold offrant une réduction de 2 millions GTA$ sur toutes les propriétés Prix Luxury. Côté action, la mise à jour intègre également une nouvelle aventure scénarisée où il faudra contrecarrer un vaste réseau de surveillance. Et surprise du chef : Michael De Santa fait son grand retour dans le jeu, désormais reconverti en promoteur immobilier. Douze ans qu'on n'avait pas eu de ses nouvelles et il revient avec le temps qui a passé. Le bougre a pris des rides, ses cheveux sont devenus poivre & sel, mais il a gardé son charisme d'antan. Les fans du solo de GTA V peuvent déjà sabrer le champagne.

GTA 5

GTA 5

GTA 5


Maxime Chao Maxime Chao
Journaliste / Rédacteur en Chef
le vendredi 5 décembre 2025
19:14


Suivre ce rédacteur sur Twitter Maxime Chao @MaximeChao Instagram Maxime Chao @maximechao/
Ses derniers articles


 Furieux Votez  Blasé Votez  Osef Votez  Joyeux Votez  Excité Votez
 Osef


À découvrir également
Autres articles

GTA Online : Argent sale et affaires propres, la nouvelle grosse mise à jour arrive ! Rockstar Games enrichit une fois encore l’expérience de GTA Online avec "Argent sale et affaires propres", une mise à jour majeure qui sera déployée le 17 juin 2025. 12/06/2025, 15:46
GTA 5 : la version PC reçoit une mise à jour graphique, et bien sûr c'est gratuit Pendant que le monde entier supplie Rockstar Games de lâcher le deuxième trailer de GTA 6, le studio écossais préfère nous prévenir qu'une nouvelle mise à jour pour GTA 5 vient d'être déployée. 04/03/2025, 19:58

GTA Online : la MAJ "Agents Saboteurs" est disponible, rappel des nouveautés 10/12/2024, 16:08
GTA Online : la mise à jour 'Agents saboteurs' arrive bientôt, voici le détail des nouveautés et un trailer 03/12/2024, 18:42
GTA Online : la mise à jour "Bottom Dollar Bounties" dispo, voici toutes les nouveautés 25/06/2024, 16:05
GTA 6 : Rockstar Games rachète un studio qui peut changer la donne ! 11/08/2023, 14:57


GTA 5

Jeu : Action/Course
Editeur : Rockstar Games
Développeur : Rockstar North
14 Avr 2015
18 Nov 2014
18 Nov 2014
17 Sept 2013
17 Sept 2013
15 Mar 2022
15 Mar 2022

à ne pas manquer
voir la vidéo Je note Call of Duty BLACK OPS 7 : le pire Kalof jamais créé ? (Spoiler : OUI) TEST COMPLET voir la vidéo
Je note Call of Duty BLACK OPS 7 : le pire Kalof jamais créé ? (Spoiler : OUI) TEST COMPLET

Les vidéos
 
GTA Online : la mise à jour "Mercenaires de San Andreas" est dispo, voici les nouveautés
GTA Online Los Santos Drug Wars : la Dernière dose détaille son contenu et date GTA Online Los Santos Drug Wars : la Dernière dose détaille son contenu et date de sortie
GTA Online : Noël débarque à Los Santos avec ses bonus et son habit de neige GTA Online : Noël débarque à Los Santos avec ses bonus et son habit de neige
Newsletters
Ne loupez rien de l'actualité du jeu vidéo en vous abonnant aux newsletters JeuxActu.








Autres Trailers