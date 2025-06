GTA Online : Argent sale et affaires propres, la nouvelle grosse mise à jour arrive !

Rockstar Games enrichit une fois encore l’expérience de GTA Online avec "Argent sale et affaires propres", une mise à jour majeure qui sera déployée le 17 juin 2025. Cette nouvelle extension met l’accent sur le blanchiment d’argent, en intégrant des mécaniques de gestion avancée et un réseau d’entreprises servant à dissimuler les profits issus d’activités criminelles. Au programme, c'est achat et gestion d’entreprises locales jouant le rôle de façades légales pour un empire criminel en pleine croissance. Sous la tutelle de Martin Madrazo, figure familière de la franchise, les joueurs pourront désormais convertir leurs gains illicites en revenus légitimes, tout en évitant la vigilance des autorités. L’un des premiers points d’entrée proposés n'est autre que la station de lavage Hands On, située à Strawberry. Ce commerce discret, qui génère un flux constant de liquidités, est la couverture idéale pour une opération de blanchiment d’envergure, tout en demeurant assez modeste pour ne pas éveiller les soupçons. Classique, mais efficace.









Bien évidemment, ces établissements disposent à la fois d’activités légales et illégales, ce qui va renforcer l’aspect stratégique de la gestion. Ils offrent également des bonus liés à vos autres opérations criminelles, ce qui signifie que le dispensaire augmente les revenus générés par votre ferme de cannabis, tandis que Higgins Helitours optimise les profits issus de vos cargaisons aériennes. Cependant, chaque activité illégale augmente votre niveau de suspicion, et à mesure que cette jauge grimpe, il vous faudra reprendre le rôle de gérant actif, en assurant une présence sur le terrain, pour maintenir les apparences et continuer à percevoir vos revenus.



Comme d'habitude avec Rockstar Games, plusieurs nouveaux véhicules seront introduits à l’occasion de cette mise à jour, parmi lesquels on retrouve Karin Everon RS et Woodlander, deux SUV adaptés aux activités musclées, Declasse Tampa GT, une voiture sportive à la ligne agressive, une moto de police Western dédiée aux missions officielles, et accompagnée d’une tenue « Police autoroutes été ». Les abonnés à GTA+ bénéficieront d’un accès anticipé à la supersportive Överflöd Suzume, caractérisée par une peinture irisée et un éclairage sous-châssis distinctif.







Cette mise à jour va aussi apporter des améliorations de qualité de vie, régulièrement demandées par la communauté, telles qu'un brouilleur de verrouillage de missiles sur 50 véhicules supplémentaires, la possibilité de passer certaines cinématiques lors de la reprise de missions et un doublement des points d’arène pour les amateurs de contenu compétitif. D’autres ajustements notables concerneront les missions de vente en sessions publiques, sachant que le chronomètre de signal sera désormais retardé, tandis que le fourgon Boxville sera retiré des missions de motards ; une décision attendue depuis longtemps. Enfin, les abonnés GTA+ profiteront également d’une seconde chance quotidienne à la roue de la fortune au Diamond Casino & Hôtel, ainsi que d’autres avantages encore à dévoiler.

GTA Online : Argent sale et affaires propres sera disponible le 17 juin sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC.