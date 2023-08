GTA 6 : Rockstar Games rachète un studio qui peut changer la donne !

Alors que Rockstar Games s'apprête à sortir les versions Nintendo Switch et PS4 de Red Dead Redemption, le studio vient de faire une annonce capitale, à savoir le rachat de Cfx.re, qui n'est autre que l'équipe derrière la plus grosse communauté roleplay à l'origine de GTA RP. C'est d'ailleurs aussi grâce à eux que GTA Online a sû trouver un second souffle, avec cette approche roleplay qui a permis de construire une solide réputation. Cfx.re avait d'ailleurs mis en place un logiciel, FiveM, uqui permettait de créer des serveurs privés et d'y ajouter des scripts et des mods. Conscient du travail abattu par ces passionnés de GTA, Rockstar Games a tout simplement décidé de tous les embaucher et de les intégrer à l'équipe de développement de GTA 6. Une reconnaissance incroyable pour cette petite équipe qui faisait ça sur leur temps libre et qui vont pouvoir étendre leur savoir-faire sur les prochains jeux de la firme étoilée. Evidemment, on pense à tout ce qui va pouvoir être fait sur GTA 6 et les possibilités monstres en termes de jeu en ligne.



Voici le communiqué officiel de Rockstar Games :





Aujourd'hui, nous sommes fiers d'annoncer que Cfx.re - l'équipe derrière les plus grandes communautés de jeu de rôle et de créateurs Rockstar, FiveM et RedM - fait désormais officiellement partie de Rockstar Games.

Au cours des dernières années, nous avons observé avec enthousiasme la communauté créative de Rockstar trouver de nouvelles façons d'étendre les possibilités de Grand Theft Auto V et Red Dead Redemption 2, notamment grâce à la création de serveurs de jeu de rôle dédiés. Afin de soutenir davantage ces efforts, nous avons récemment élargi notre politique sur les mods pour inclure officiellement ceux créés par la communauté créative du jeu de rôle.

En nous associant à l'équipe Cfx.re, nous les aiderons à trouver de nouvelles façons de soutenir cette incroyable communauté et d'améliorer les services qu'ils fournissent à leurs développeurs et joueurs.

Nous sommes impatients de partager davantage dans les semaines et les mois à venir.