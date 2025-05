GTA 6 : Jason Duval et Lucia Caminos sont amoureux et nous le prouvent, voici le trailer 2

Comme ça, sans crier gare, Rockstar Games a balancé le deuxième trailer de GTA 6 que le monde entier attendait depuis plus d'un an. Il faut dire qu'après le report de la date de sortie au 26 mai 2026, Rockstar Games ne pouvait pas laisser les joueurs sans le moindre biscuit. Et c'est chose faite avec cette nouvelle bande annonce, sans gameplay certes (encore un peu de patience), mais sans doute game-engine. Dans tous les cas, Vice City s’embrase à nouveau, et cette fois, elle a un couple explosif pour moteur. Ce second trailer de GTA VI nous plonge encore plus profondément dans l’État fictif de Leonida, réinterprétation flamboyante de la Floride, et met en avant le duo central : Jason Duval et Lucia Caminos, partenaires dans le crime et plus proches que jamais.





Jason, le BG bien monté

Dès les premières secondes, Jason crève l’écran. Musclé, charismatique, et surtout très bavard (ce qui change avec le premier trailer où il était taiseux), il incarne le stéréotype du beau mâle qu'on aime reluquer : un homme d’action à la langue bien pendue. Militaire de formation, il traîne aujourd’hui dans les Keys en mission pour des trafiquants locaux. Mais sa voix trahit un désir profond d’évasion, de vie meilleure, même si c’est en braquant des banques. Hey, on est dans GTA ou pas ? Sa phrase fétiche ? « Quoi qu’il arrive, je couvre tes arrières. » Une promesse faite à Lucia, et probablement aussi une ligne rouge qu’il franchira mille fois.









Lucia, la force tranquille (et redoutablement sexy)

Lucia n’est pas en reste. Tout juste sortie de prison, sculptée pour survivre, elle incarne la détermination pure. Bien en formes, féroce, et stratège, Lucia n’a plus le luxe de l’erreur. Son objectif est clair : monter son réseau, s’emparer du pouvoir, et s’assurer un futur qu’elle contrôle totalement. Sa phrase « Tout ce qui compte, c’est notre réseau et ce qu’on possède » résume bien son ambition sans compromis. Et au cœur de sa stratégie, il y a Jason. Pas juste un complice, mais un véritable partenaire de vie et de crime.









Un duo à la Bonnie & Clyde version néon

Ce second trailer révèle plus que de l’action : il révèle un lien fort. Jason et Lucia ne sont pas seulement des coéquipiers, ils sont amoureux, avec cette tension électrique entre danger et passion. À chaque course poursuite, chaque regard échangé, c’est leur complicité qui transperce l’écran. Ce n’est pas qu’une romance, c’est une alliance de survie. Dans un monde dominé par la trahison, les trafics, et les réseaux sociaux gangrenés par la violence, leur amour semble être leur seule constante. Le trailer nous embarque aussi à travers les divers décors de Leonida : des plages bling-bling de Vice City aux marécages glauques de Grassrivers, en passant par les Keys, les raffineries d’Ambrosia ou encore les motels délabrés de Port Gellhorn. La carte promet d’être massive, variée et vivante, avec une faune urbaine qui oscille entre célébrités du rap, bikers perchés, et trafiquants en tongs. Et toujours cette question lancinante : qu’est-ce qu’on est prêt à perdre pour avoir plus ?









GTA VI s’annonce déjà révolutionnaire dans la variété de ses PNJ, et son duo central comme le couple le plus charismatique jamais vu dans un GTA. Entre muscles, amour, fusillades et trahisons, Jason et Lucia pourraient bien entrer dans la légende du plus beau couple du jeu vidéo, ou du moins, le plus amoureux...