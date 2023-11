GTA 6 : Rockstar Games confirme les infos de Jason Schreier sur le 1er trailer

Deux ans après l'annonce du développement et un an après le piratage, GTA VI semble enfin prêt à se montrer. Dans un tweet posté sur le compte de Rockstar Games , Sam Houser (le co-fondateur du studio) nous révèle que le tout premier trailer du "prochain Grand Theft Auto" sera bien révélé début décembre. Une annonce qui fut éventée cette nuit par le toujours très bien informé Jason Schreier qui avait révélé quelqus heures plus tôt que Rockstar Games était prêt à déployer la communication autour de son jeu. En l'espace de quelques minutes, GTA 6 fut le sujet tendance sur Twitter, tandis que le message de Sam Houser avait déjà dépassé les 10 millions de vues en 30 minutes. Preuve que le jeu est attendu par la planète jeu vidéo, mais au-delà encore, puisque tous les médias même mainstream se sont emparés du sujet. Le trailer arrivera au moment de la date anniversaire des 25 ans de Rockstar Games, mais aussi 10 ans après la sortie de GTA V sur PS3 et Xbox 360, il y a 2 générations de consoles. Avec 185 million d'exemplaires vendus depuis sa sortie, GTA V est tout simplement le 2è jeu le plus vendu de l'Histoire du jeu vidéo, juste après Minecraft, qui se vend aussi sur les appareils mobiles.