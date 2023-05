GTA 6 : la date de sortie révélée involontairement par le PDG de Take-Two Interactive ?

S'il y a bien un jeu que tout le monde attend avec une grande impatience, c'est GTA 6. Si le titre de Rockstar Games a fait l'objet d'un piratage et d'un leak massif en septembre 2022, ce dernier ne donne aucun signe de vie, ce qui est assez logique quand on connaît les méthodes de Rockstar Games. Mais il se pourrait bien que le PDG de Take Two Interactive (la maison-mère de Rockstar Games) ait involontairement donné des indices sur la date de sortie du jeu. Dans un communiqué de presse du 17 mai 2023 qui révèle les résultats fiscaux de l'année 2023, Strauss Zelnick révèle une forte hausse des ventes de ses jeux pour l'année fiscal 2025. L'homme annonce même réaliser un chiffre d'affaire de 8 milliards de dollars sur cette période allant du 01 avril 2024 au 31 mars 2025. Evidemment, lorsqu'on regarde le catalogue du groupe de plus près, il n'y a qu'un seul jeu qui puisse être capable de générer autant de cash, un certain GTA. Quand on sait que GTA 5 a franchi le milliard de dollars de recettes en l'espace de 3 jours seulement, il est évident que Strauss Zelnick évoque la sortie de GTA 6. Nombreux sont les analystes à commencer à prédire une sortie en 2024, sans doute vers la fin de l'année, entre la rentrée et les fêtes de Noêl, comme ce fut le cas avec GTA 5, ce qui signifie une attente de 11 ans entre les deux épisodes.







En attendant ce jour béni, on rappelle que grâce aux leaks, on sait que l'histoire de ce GTA VI nous permettra d'incarner deux personnages, Jason et Lucia, un couple qui serait inspiré de Bonnie & Clyde, capable de faire des braquages et recherché activement par la Police. Toujours selon les vidéos qui ont fuité, il sera possible de ramasser les armes au sol, de changer de main, de ramper également et GTA oblige, de se rendre dans des strip clubs. D'autres séquences montrent la physique des véhicules avec les éléments du décor, oui bien encore leur comportement lors des trafics, et là encore, on reconnaît l'ambiance entre mille. En termes d'animations, on note aussi de belles évolutions, avec des mouvements encore plus réels et plus naturels. On a donc très très hâte !