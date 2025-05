Rockstar confirme que le trailer 2 est 100% PS5 avec du gameplay, une claque visuelle sans tricherie

Rockstar Games vient de mettre les choses au clair concernant le deuxième trailer de GTA 6. Il faut dire que malgré la beauté des images, beaucoup estime qu'il s'agit de cinématiques pré-calculées, donc pas de quoi s'émoustiller. Chose qui a visiblement atteint l'égo du studio écossais qui a décidé de reprendre les choses en mains. Dans un tweet, Rockstar Games confirme que l'ensemble des images ont été enregistrées sur PS5 standard (même pas Pro). Pas de PC boosté, pas d’effets post-prod hors de portée des joueurs, pas de faux-semblants comme chez certains éditeurs (suivez notre regard, ils sont souvent français) : ce que vous voyez, c’est ce que vous jouerez. Rockstar a précisé que le trailer mélange à parts égales des séquences de gameplay et des cinématiques, toutes issues de la console de Sony. Une précision rare dans l’industrie, où l’habitude est plutôt de masquer les limites techniques avec des montages léchés tournés sur des machines de guerre. Ici, c’est brut, c’est réel et c’est d'autant plus impressionnant.







Ce deuxième aperçu confirme le retour de Vice City, modernisée et élargie, intégrée à l’État fictif de Leonida, un équivalent satirique de la Floride. On y découvre Lucia et Jason, duo de criminels à la "Bonnie & Clyde", confrontés à une société à la dérive où réseaux sociaux, violences urbaines et corruption se confondent dans un même tourbillon. Rockstar ne fait pas juste un jeu ; il peint un portrait au vitriol de l’Amérique contemporaine. Dans une scène furtive mais éloquente, Jason est sur le toit de sa maison, outils en main. “Je répare quelques fuites”, dit-il. Une phrase anodine ? Pas vraiment. Il s’agit vraisemblablement d’une référence directe aux fuites massives dont a souffert le jeu en 2022. Rockstar, fidèle à son sens du contre-pied, choisit l’humour subtil pour reprendre la main sur sa narration.



Initialement prévu pour 2025, GTA 6 sortira finalement le 26 mai 2026. Une décision que Rockstar justifie par un souci de finition, conscient de l’immensité des attentes autour de ce titre. Avec ce trailer 2, Rockstar Games ne vend pas un rêve inaccessible. Il montre le jeu tel qu’il sera sur une machine que des millions de joueurs possèdent déjà. À l’heure où le photoréalisme devient un champ de bataille marketing, cette transparence est un statement : GTA VI ne triche pas. Et si le reste du jeu tient ses promesses, il pourrait bien redéfinir ce que signifie “monde ouvert” à l’échelle du divertissement.