GTA 6 : Rockstar Games repousse son jeu d'une grosse année, l'industrie est soulagée

C'était assez évident vu le manque de communication autour du jeu, mais Rockstar Games vient d'annoncer officiellement le report de Grand Theft Auto VI au 26 mai 2026, retardant ainsi le lancement initialement prévu pour l'automne 2025. Cette décision a provoqué une chute de plus de 15 % de l'action de Take-Two Interactive en préouverture des marchés financiers. Dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux, Rockstar a exprimé ses regrets pour ce délai, invoquant la nécessité de disposer de plus de temps pour peaufiner le jeu et répondre aux attentes élevées des joueurs. La société a réaffirmé son engagement à offrir une expérience de jeu de haute qualité, tout en remerciant les fans pour leur patience et leur soutien continus.



Une telle annonce est évidemment terrible pour les joueurs, mais pour l'industrie, elle permet à de nombreux éditeurs et studios à souffler un peu. Nombre d'entre eux étaient encore en attente de la date de sortie de GTA 6 pour communiquer sur la commercialisation de leur jeu, Crimson Desert en pôle position par exemple. Cela va permettre à toute l'industrie d'établir un calendrier clair, reprendre des annonces concrètes et lancer des précommandes.





Ce report n'est pas sans rappeler les précédents retards de titres majeurs du studio, comme Red Dead Redemption 2. Des sources internes suggèrent que des défis liés au développement, notamment des ajustements dans les méthodes de travail post-pandémie, ont contribué à cette décision. Malgré cette déception, l'anticipation autour de GTA 6 reste palpable. Le jeu promet de plonger les joueurs dans l'État fictif de Leonida, inspiré de la Floride, avec pour toile de fond la ville de Vice City. L'histoire suivra un duo criminel, Lucia et son partenaire, dans une aventure inspirée de Bonnie et Clyde. Alors que les fans devront patienter un peu plus longtemps, Rockstar Games assure que cette attente supplémentaire garantira une expérience de jeu à la hauteur des standards de la franchise.