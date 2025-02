GTA 6 : Take Two est confiant pour la sortie à l'automne 2025, mais les plans peuvent toujours changer

Le sujet GTA VI cristallise énormément de choses, et principalement une attente incommensurable, et il est vrai que depuis le premier trailer lâché en décembre 2023, on n'a plus rien à se mettre sous la dent. Rockstar Games reste fidèle à lui-même et ne communique que lorsque nécessaire, mais ce long silence inquiète les joueurs. Le jeu sera-t-il décalé ? Une question que toute l'industrie se pose, mais Take Two Interactive a fini par donner des éléments de réponse. C'est au moment de la publication de ses résultats financiers pour le troisième trimestre (qui s'est terminé le 31 décembre 2024), Strauss Zelnick le PDG de Take-Two s'est montré confiant quant à la sortie prévue à l'automne 2025.







"Écoutez, je pense que le jeu est très attendu, tant en interne qu'en externe", a-t-il déclaré. "Nous savons que Rockstar recherche la perfection. Je ne revendique jamais le succès avant qu'il ne se produise. Je me plais à dire que l'arrogance est l'ennemie du succès continu, alors nous avons tous peur et nous regardons par-dessus nos épaules, et nous savons que la concurrence n'est pas endormie. Toute notre organisation est très enthousiaste. Il y a toujours un risque de dérapage, mais on a toute confiance pour l'automne 2025".



Si les propos sont rassurants certes, mais si Rockstar Games a besoin de repousser son jeu, le studio écossais n'hésitera pas à le faire, pression ou pas de la maison-mère. La date de sortie de GTA 6 est l'un des sujets les plus brûlants de l'industrie du jeu vidéo, au point où certains éditeurs et studios attendent de connaître la sortie de GTA 6 pour adapter leur planning. Il est vrai qu'il est dangereux de se mettre en frontal avec Rockstar Games, seul studio capable de drainer l'attention des joueurs à une échelle mondiale. Quand on voit qu'un jeu aussi intransigeant comme Red Dead Redemption 2 (son gameplay tank, son immersion ultra réaliste) s'est écoulé à plus de 70 millions d'exemplaires, mieux vaut ne pas rester dans le sillon de Rockstar si on veut survivre dans ce monde impitoyable.