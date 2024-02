GTA 6 : le jeu inspiré par le film The Place beyond the Pines ? Des indices évidentes

Ça fait déjà 2 mois que le premier trailer de GTA VI est tombé et sa diffusion a littéralement cassé Internet, comme d'habitude avec Rockstar Games. Sur la chaîne YouTube du studio, la vidéo a été vue plus de 175 millions de fois à ce jour et on ne compte évidemment pas toutes les autres chaînes qui ont dupliqué la bande annonce. Ce fut aussi l'occasion de voir de nombreuses vidéos d'analyses qui ont décortiqué chaque plan, chaque détail pour essayer d'en tirer le maximum d'informations, et de YouTube money aussi. Mais avant que ce trailer vienne tasser les choses, il y a eu plein de rumeurs, des leaks aussi et aujourd'hui, j'ai envie de m'attarder sur une piste très très intéressante, notamment la direction que GTA VI pourrait prendre dans son histoire, et par conséquence son gameplay et son open world. Du coup, je pose cette question innocente : "Et si Rockstar Games s'est inspiré du film The Place beyond the Pines" avec Ryan Gosling, Eva Mendes et Bradley Cooper en tête d'affiche ?" Chez Jeuxactu, on en est persuadé et on va même vous apporter des indices qui nous poussent à croire que Rockstar Games a comme nous adoré le film...









LES RUMEURS DE 2015 AVAIENT VU JUSTE !





Cette rumeur comme quoi GTA VI se serait inspiré de The Place beyond the Pines, le film de Derek Cianfrance, elle ne date pas d'hier. Elle est même apparue au mois de novembre dernier, quelques semaines à peine avant la diffusion du trailer, mais à l'époque, elle n'avait pas eu une grosse résonance sur Internet. Très peu d'articles, quelques tweets et c'est à peu près tout. En fait, c'est sur Reddit que cette rumeur est apparue et selon certaines réponses dans le forum, elle ferait écho à des rumeurs datant de 2015 où l'on disait déjà que GTA VI nous permettrait de suivre un duo de personnages, un homme et une femme incarnés respectivement par Ryan Gosling et Eva Mendès, les deux protagonistes du film The Place beyond the Pines, qui sont aussi marie et femme dans la vraie vie d'ailleurs. On va quand même rappeler que Rockstar Games est une entreprise qui est intimement liée au monde du cinéma, et que les deux frères co-fondateurs du studio que sont Sam et Dam Houser, ils ont grandi avec une fascination pour la narration, la musique et le cinéma hollywoodien. Quand il étaient jeunes d'ailleurs, ils passaient des heures et des heures à regarder de nombreux films américains qu'ils louaient dans un vidéo-club près de chez eux à Londres.







Ce n'est pas un hasard si les jeux de Rockstar Games sont truffés de références au cinéma américain, avec des personnages qui sont inspirés de films majeurs, quand ce sont carrément des séquences entières de leur jeu qui rendent hommage à d'autres long-métrages. GTA Vice City est une adaptation libre de Scarface, dont le héros principal Tommy Vercetti a été doublé par Ray Liotta. A sa mort il y a 2 ans, Rockstar Games lui avait rendu hommage dans un message sur les réseaux sociaux, rappelant au passage que Ray Liotta avait été recompensé lors des Spike Video Game Awards pour la qualité de son interprétation, sachant qu'il y avait du lourd à ses côtés comme Burt Reynolds, Dennis Hopper ou encore Danny Trejo. Dans GTA IV, les frères Houser avait décidé de choisir Nico Bellic comme personnage principal, immigré de l'Europe de l'Est qui a décidé de se rendre à Liberty City pour fuir son funeste passé et réaliser le rêve américain. Un personnage fort, considéré pour beaucoup comme étant le meilleur personnage de toute la saga GTA, et je suis assez d'accord d'ailleurs, et qui était en réalité un copié/collé de Sasha, le sniper bosniaque dans le film Behind Enemy Lines / En Territoire Ennemi en VF, un très bon film où l'on trouvait Owen Wilson dans un rôle à contre-courant.











Autre preuve que Rockstar Games aime que ses jeux soient des références à des films cultes de Hollywood, il y a aussi la fameuse mission “Three Leaf Clover” de GTA 5, qui est elle aussi un copier-coller de la première scène de braquage du film Heat de Michael Mann, sans compter les malfrats qui portaient leur sacs remplis de dollars en bandoulière. Donc il est assez évident que GTA VI continuera de rendre hommage au cinéma américain, en y puisant ses inspirations et plaçant quelques références de ci, de là. Et si en novembre dernier, on ne pouvait que se baser sur des rumeurs et des on dit sur ces similitudes avec le film The Place beyond the Pines, depuis que le trailer est arrivé, il ne fait plus aucun doute que le film de Derek Cianfrance ait servi de support créatif pour créer au moins les personnages de GTA 6. Il suffit de voir mettre côte à côte le couple du film et celui de GTA VI pour constater les similitudes à la fois physiques mais aussi ethniques entre les personnages. Luke Glanton joué par Ryan Gosling est un homme blanc, type caucasien, beau gosse et dans le trailer assez taiseux, tout comme l'est Jason dans GTA VI. Dans le trailer, je l'ai déjà dit, mais Jason il est mis en retrait, on l'entend par parler, le focus est mis sur Lucia.







Et justement, en parlant de Lucia, mais pardonnez-moi, mais elle ressemble beaucoup à Eva Mendes physiquement parlant, au-delà aussi de l'ethnie et que toutes les deux sont de type latino. Et puis le nom, dans GTA VI, c'est Lucia, mais dans le film The Place beyond the Pines, Eva Mendès s'appelle Romnia. Lucia / Romnia. On peut aller plus loin encore dans les ressemblances. A la fin du trailer de GTA IV, on voit notre duo aller braquer une épicerie, foulard sur le nez pour ne pas se faire repérer. Et bien, quand on s'attader sur Jason, on voit que son foulard est vert et que là encore, on a repris un passage dans le film The Place beyond the Pines quand le perso de Ryan Gosling porte la même chose sur lui. Et puis, rappelons aussi que l'une des activités préférés des anti-héros de GTA, ce sont les braquages, ça tombe bien, il y en aura encore dans le VI et c'était aussi l'activité principale de Luke Glanton dans The Place beyond the Pines , sachant que c'est à motocross qu'il va braquer des banques. Motocross qu'on aperçoit aussi dans le trailer de GTA VI.















Mais ce n'est pas fini, et non, vous allez voir. D'autres rumeurs évoquent que GTA VI serait le premier jeu de Rockstar Games à introduire un enfant dans le jeu, dans l'aventure, l'histoire. Pas des ados comme ceux de Michael dans GTA V, mais un enfant en bas âge qui serait en réalité le bébé de Lucia. Un bébé qui aura un rôle important si ce n'est pas central dans l'histoire de GTA VI. Cette révélation, si elle s'avère véridique, constituerait un virage surprenant et inédit pour la saga GTA qui n'a jamais exploré le thème de la parentalité de manière aussi directe. Il faut dire que jusqu'à présent, les GTA ont toujours écarté les enfants, compte-tenu des thèmes abordés et de la violence gratuite qui peut parfois en découler. Mais l'écriture de Rockstar a beaucoup évolué ces dernières années et il suffit de voir à quel point la narration de Red Dead 2 était plus mature, mieux maîtrisée qu'on peut croire en cette direction.







Imaginez un peu, Lucia, première femme jouable dans un GTA et qui en plus serait une jeune mère, non seulement cela pourrait apporter une dimension inédite et complexe à l'histoire du jeu, mais en plus, ça permettrait de créer un personnage féminin encore plus fort, permettantà Rockstar d'aller plus loin que le simple fait d'intégrer une femme dans son jeu. Ce serait malin et jamais vu.

Quand on voit à quel point un enfant en danger peut générer des émotions, je me souviens de la scène dans Red Dead 2 où il faut aller sauver Jack, le film de John Marston, j'en ai encore des frissons. L'allée éclairée par les lumières du manoir et la lune, la musique qui se déclenche, la fusillade dans le manoir qui est elle aussi une référence à la scène du manoir dans Django Unchained. Je vous le dis, on va vivre des émotions fortes dans le prochain GTA 6. Si tout cela se vérifie, le bébé de Lucia présente un défi narratif pour Rockstar qui pourrait même aller encore plus loin dans la narration.







Il y a un thème qui revient souvent dans les jeux Rockstar, notamment les deux Red Dead Redemption, c'est la notion de legacy, d'héritage. L'héritage de Jack Marston dans le 1er Red Dead après la mort de son père John. On joue l'épilogue avec Jack en jeune adulte. Dans Red Dead , l'héritage est transmis entre Arthur Morgan et John Marston, peu avant la mort du premier. C'est quelque chose qu'on pourrait une fois encore retrouver dans ce GTA VI, surtout si Rockstar Games s'est là aussi inspiré de The Place beyond the Pines, puisque le film traite aussi de l'héritage mais sur deux générations. Là où le film est intéressant, c'est qu'il est découpé en tryptique. On suit pendant 1h l'histoire de Luke Glanton, le perso de Ryan Gosling, puis à sa mort, on bascule sur le point de vue d'Avery Cross, le perso de Bradley Cooper, qui prend la suite en devant à son tour le perso principal. Puis dans la 3è partie du film, on bascule avec les enfants qui deviennent à leur tour les personnages centraux du film. C'était une trouvaille assez incroyable et le faire dans un jeu vidéo pourrait être quelque chose de totalement nouveau.







Rockstar Games pourrait bien reprendre ce système pour pour l'open world de GTA VI, qui sera sans nul doute un nouveau défi pour le sudio. L'évolution du monde, de l'open world à travers le narratif, tout en faisant passer ce message de transmission, de passage à témoin, c'est quelque chose qui pourrait fonctionner avec ce GTA VI. C'est un thème récurrent qui n'est jamais poussé jusqu'au bout. Pourquoi GTA VI ne nous permettrait pas de jouer le fils de Lucia une fois à l'âge adulte pendant une hrosse partie de l'aventure ? Avec une ville, un monde qui aurait évolué avec lui. C'est un aspect qui a été proposé dans Red Dead 2 avec notamment des constructions qui changent au cours de l'aventure, des arbes qui sont coupés pour installer des habitations. On pourrait alors aller plus loin dans GTA VI, surtout qu'il est désormais acté que Rockstar a abandonné le développement de Bully 2, mais que ce qui a été fait pendant près de 2 ans pourrait avoir été intégré dans GTA VI. Pourquoi pas ? Evidemment, tout cela n'est que pure spéculation, mais j'aime cette idée. J'aime le fait que Rockstar ait poussé ses envies et ses défis encore plus loin. Ce sont les seuls à être capable de faire ça en vrai. Ils ont les finances, ils ont le temps et surtout, ils ont le talent...