GTA Online : Noël débarque à Los Santos avec ses bonus et son habit de neige

Comme chaque semaine avec GTA Online, les joueurs ont droit à leur mise à jour régulière, mais cette semaine, elle revêt une saveur particulière puisque c'est le moment où Los Santos enfile son habit de Noël. Les développeurs de Rockstar Games ont évidemment prévu tout un tas de cosmétiques, de missions et d'événements spéciaux pour célébrer Noël comme il se doit. Il y a d'ailleurs pour commencer la surprise festive de GTA Online dans laquelle il va falloir récupérer tous les bonhommes de neige placés un peu partout dans la map. Ces derniers sont présents via l'épisode neigeux pendant lequel une armée de snowmen a pris d'assaut le sud de San Andreas. L'objectif est d'ailleurs de les éliminer afin de récolter des GTA$ et des RP. En localisant puis détruisant les 25 bonhommes de neige, il est possible de gagner 125 000 GTA$ supplémentaires, ainsi que la tenue de M. Flocon.

Cette mise à jour nous demande autrement de se méfier du Gooch, un personnage malveillant, tapi dans l'ombre, qui s'est mis en tête de vider les poches des joueurs innocents en les malmenant au passage. Il faut d'ailleurs repousser les attaques surprises de cet agresseur avant qu'il ne vous dévalise pour gagner un petit bonus de GTA$ et le masque du Gooch. Mais ce n'est pas tout, il y a aussi plein d'autres choses comme l'attaque de malfrats aux prises avec un hélicoptère du LSPD. Rockstar Games nous rappelle d'ailleurs qu'il fait se connecter pour recevoir de nombreux cadeaux, dont le sucre d'orge, ainsi que du matériel supplémentaire et des accessoires.