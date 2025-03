GTA 5 : la version PC reçoit une mise à jour graphique, et bien sûr c'est gratuit

Pendant que le monde entier supplie Rockstar Games de lâcher le deuxième trailer de GTA 6, le studio écossais préfère nous prévenir qu'une nouvelle mise à jour pour GTA 5 vient d'être déployée. Il s'agit d'améliorations techniques que les consoles PS5 et Xbox Series avait pu bénéficier il y a un petit moment, et c'est désormais au tour des joueurs PC de profiter de ces améliorations techniques, le tout sans dépenser le moindre kopec en plus.

Améliorations techniques

- En fonction de leur configuration, les joueurs sur PC qui passeront à la version améliorée pourront profiter des éléments suivants :

- Fonctionnalités du ray tracing uniquement disponibles sur PC, telles que l'occlusion ambiante et l'illumination globale, ainsi que des ombres et des reflets en ray tracing déjà disponibles sur consoles

- Compatibilité avec AMD FSR1 et FSR3, ainsi que NVIDIA DLSS 3

- Temps de chargement réduits via les technologies SSD et DirectStorage sur les machines et configurations compatibles

- Prise en charge améliorée pour les résolutions plus élevées, les formats d'image plus larges et les fréquences d'images plus élevées

- Compatibilité avec les manettes DualSense et leurs gâchettes adaptatives

- Audio amélioré via la compatibilité avec Dolby Atmos et fidélité supérieure des dialogues, des cinématiques et de la musique