GTA Online : la mise à jour 'Agents saboteurs' arrive bientôt, voici le détail des nouveautés et un trailer

x-agente renégate du FIB, et très rancunière envers ses anciens responsables. Elle a conservé une porte d'accès clandestine vers les fichiers informatiques du FIB et elle n'hésitera pas à exploiter ces informations sensibles pour son profit. Ce sera l'occasion d'ailleurs de retourner à Darnell Bros, la célèbre usine à fringues où ont eu lieu les crimes les plus légendaires de Los Santos. Voici le trailer pour présenter tout ce beu monde et contenu.





Alors que tout le monde attend impatiemment que Rockstar Games dévoile la date de sortie du très attendu GTA 6, on apprend que GTA Online va bénéficier d'une nouvelle mise à jour, histoire de rajouter toujours plus de contenu. Il s'agit de la MAJ "Agent Saboteur" qui arrivera le 10 décembre prochain et qui permettra de retrouver un ancien personnage, Pavel, qu'on avait aperçu dans le braquage de Cayo Perico il y a quelques années. On sera d'ailleurs à ses côtés, mais aussi ceux de Jodi Marshall, e