GTA Online : les soucoupes volantes et les hallucinations de retour avec "Los Santos Drug Wars"

Ça y est, la mise à jour "Los Santos Drug Wars" pour GTA Online a été déployée par Rockstar Games en fin de matinée et nombreux sont les joueurs à avoir lancé les festivités. Attention tout de même, il faut avoir un minimum de place sur ses disques durs, puisque l'update nécessite tout de même 13Go d'espace-disque. Il y a quelques minutes en revanche, Rockstar Games a publié un trailer pour annoncer le lancement de "Los Santos Drug Wars" et nous permettre de faire connaissance avec de nouveaux personnages, des marginaux à la tête bien fracassée comme d'habitude. Il y a Dax, reconnaissable avec grosse barbe et sa batte de base-ball qu'il exhibe à tout bout de champ. Lui et son groupe de non-conformistes, les Fooliganz, ont bien l'intention de se faire connaître en vendant de la drogue pour tous. Evidemment, comme tout bon trafic qui se respecte, Dax va se confronter à d'autres bandes et il va devoir affronter les membres du Lost MC par exemple. Côté contenu, on nous annonce pas moins de 6 nouvelles missions, qui va permettre d'acquérir un laboratoire d’acide, histoire de faire prospérer cette nouvelle entreprise.

En partant sur ces histoires de drogues hallucinogènes, Rockstar Games promet de revenir à des éléments liés à la campagne solo de GTA 5, avec le retour des soucoupes volantes, de personnes en chute libre, et d'événements psychédéliques qui risquent d'être explosifs. Evidemment, ces nouvelles missions vont permettre de débloquer de nouvelles voitures, des hypercars capable d’atteindre des vitesses affolantes, comme la fameuse Entity MT, la 300R ou bien encore la Déclasse Tulip M-100. On vous laisse apprécier le spectacle en vidéo.