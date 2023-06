GTA Online : la mise à jour "Mercenaires de San Andreas" est dispo, voici les nouveautés

Une dizaine de jours après son annonce, la nouvelle mise à jour pour GTA Online est enfin disponible. Baptisé "Mercenaires de San Andreas", cet update va permettre de varier les plaisirs avec une mission qui nous emmène sur terre, sur mer, mais aussi dans les airs ! Il va en effet falloir en découdre avec Merryweather, une milice bien connu de GTA et dont le Projet Subversion a pour but de les démanteler. On va donc faire connaissance avec Charlie Reed (mécanicien aéronautique et pilote émérite), qui va débarquer avec son "crew", les fameux Los Santos Angels, un escadron d'aviateurs et de tueurs à gages déterminés eux aussi à éliminer l'entreprise de sécurité véreuse. Ces nouvelles missions vont permettre de découvrir une version améliorée du Mammoth Avenger, ce QG volant où il est possible d'établir sa stratégie de guerre. Bien sûr, on pourra également se lancer dans de nouvelles entreprises de contrebande au sol et découvrir de faire de l'argent rapidement.



Mais ce n'est pas tout, Rockstar Games a pris le soin de prendre en compte le feedback de sa communauté et de mettre en place certaines fonctionnalités comme un nouveau menu "Suivi de carrière" qui permet de suivre facilement la progression de leurs différentes affaires criminelles, des améliorations pour les hangars (dont la possibilité d'y stocker et d'y personnaliser l'Avenger) et de nouveaux éléments de décor et options météo dans l'Éditeur. C'est pour le moment disponible sur les versions PS5 et Xbox Series. Et à l'approche des 10 ans de GTA, Rockstar Games a également prévu d'autres fonctionnalités, dont voici une liste exhaustive.





Nouvelles fonctionnalités

Projet Subversion : 6 nouvelles missions de contact dans lesquelles de 1 à 4 joueurs coopéreront avec Charlie Reed, un ancien compagnon de braquage, pour démanteler les opérations de Merryweather : Au rapport : Charlie a localisé de l'équipement technologique de valeur détenu par Merryweather. À l'aide de l'Avenger, prouvez votre supériorité aérienne en vous emparant de la marchandise avant de vous enfuir.



En formation : Merryweather s'est rempli les poches en abattant des avions de contrebande, mais les épaves éparpillées à travers Los Santos contiennent encore des marchandises de valeur. Plongez dans les profondeurs de la mer et servez-vous de la vision thermique pour localiser et récupérer le butin.

Défilé aérien : Charlie a récupéré de nouveaux avions à réaction ultramodernes et vous demande de vous assurer qu'ils sont en parfait état et prêts à être revendus.

Hors du rang : Merryweather déplace des marchandises pour les rapprocher de sa base d'opérations, ce qui vous offre une occasion idéale de les intercepter.

Guerre non-conventionnelle : Avi Schwartzman, le fameux pirate informatique de talent, a été kidnappé et est détenu dans un bâtiment du gouvernement. Charlie veut le sortir de là.

Choc et effroi : Avec votre aide et celle d'Avi, Charlie est prêt à affronter les gros bras du QG de Merryweather pour voler leur équipement.

3 nouvelles opérations des Los Santos Angels (missions en mode libre) Action directe : Sautez en parachute sur un porte-avions de Merryweather de nuit et volez discrètement deux véhicules amphibies avant de vous enfuir.



Frappe chirurgicale : Suivez un véhicule de Merryweather et piratez son GPS pour découvrir l'emplacement de leur base d'opérations. Ensuite, à l'aide de fusées éclairantes ou de balises, marquez les cibles de la base avant de partir et de demander une frappe aérienne.

Lanceur d'alerte : Infiltrez le site de l'IAA à l'aide d'une IEM et de lunettes de vision nocturne afin de localiser et de voler le disque dur avant que le générateur de secours ne rétablisse le courant.

Nouvelles améliorations de l'Avenger et du hangar Des modifications de l'Avenger sont disponibles à l'achat via le hangar du joueur : Terminal d'opérations (nécessaire pour accéder aux nouvelles missions du Projet Subversion) Modifications d'armes, dont des missiles, des mitrailleuses avant et un nouveau module de furtivité Mammoth Thruster pour un décollage assisté par fusées Brouilleur de verrouillage de missile Possibilité d'acheter un Avenger sans posséder de complexe ou de hangar



Améliorations des hangars : Nouveau personnel de hangar à engager pour récupérer des marchandises Atelier d'armes Mk II En-cas gratuits Possibilité de lancer les missions de l'école de pilotage de San Andreas depuis les hangars Possibilité de stocker et de personnaliser l'Avenger dans les hangars Nouvelles armes à ramasser disponibles Possibilité d'ignorer la mission de préparation du trafic de contrebande



Nouvelles missions terrestres d'approvisionnement et de vente pour les trafiquants

The Vinewood Car Club (PlayStation 5 et Xbox Series X|S) Nouveau garage accessible librement aux abonnés à GTA+ avec une sélection régulièrement renouvelée de 10 véhicules pouvant être testés en mode libre ou achetés. Les abonnés à GTA+ pourront également récupérer un véhicule gratuitement à chaque période d'évènement GTA+, tandis que les 9 autres seront disponibles à l'achat à prix réduit.



5 nouvelles pistes de contre-la-montre RC Bandito

Nouvelle arme : mitraillette tactique

Une arme de poing fiable idéale pour les fusillades depuis un véhicule.

Nouveaux véhicules Véhicules aériens Mammoth Avenger avec améliorations d'armes et option de personnalisation visuelle Mammoth Raiju Mammoth Streamer216 Véhicules Declasse Walton L35 (tout-terrain) Vapid Ratel (tout-terrain) Vapid Clique break (grosse cylindrée) Grotti Stinger TT (sportive) (compatible avec Imani Tech) (compatible avec HSW) Maibatsu MonstroCiti (tout-terrain) (compatible avec Imani Tech) (compatible avec HSW)



Retour de véhicules pour une durée limitée Weeny Issi rallye Toundra Panthere Karin Hotring Everon Willard Eudora



Améliorations de l'expérience de GTA Online

Nouveau menu Suivi de carrière : Un nouveau menu permettant aux joueurs sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S de suivre leur progression vers de nouveaux niveaux de récompenses basés sur des mises à jour antérieures du jeu, chaque niveau incluant des tenues, des GTA$ ou des véhicules récompenses.





Plusieurs améliorations de gameplay demandées par les fans seront ajoutées afin de faciliter l'inscription des joueurs en tant que boss, la récupération de tous leurs véhicules détruits via la Mutuelle Mors et bien plus encore, dont : Des descriptions personnalisables pour les garages afin de permettre aux joueurs de localiser plus rapidement leurs véhicules préférés lorsqu'ils appellent le mécano. La Willard Eudora et la Classique Broadway seront utilisables pour les missions de taxi si elles arborent le motif approprié. Les conditions de rang pour les protections pare-balles seront supprimées. Les protections pare-balles seront réapprovisionnées après le relancement rapide d'une mission. La migration de profil vers PlayStation 5 ou Xbox Series X|S ne supprimera plus le profil de la génération précédente. Option de commande alternative pour sprinter (maintenir pour sprinter) dans le menu Paramètres. Filtres supplémentaires pour les types de courses dans le menu Activités. Les joueurs pourront choisir le nom de leur production d'acide pour bénéficier d'un bonus de vente de 5 %. Récompenses plus élevées pour divers objets à récupérer et évènements, dont les caches enterrées et les coffres au trésor, ainsi que pour les missions Dernier coup de Gerald et Sur mon yacht. Mises à jour de l'Éditeur : nouveaux éléments de décor, nouvelles options météo et plus encore dans la suite d'outils de l'Éditeur de GTA Online.