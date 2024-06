GTA Online : la mise à jour "Bottom Dollar Bounties" dispo, voici toutes les nouveautés

Maude Eccles, qui faisait partie des protagonistes un peu fêlés et qui vivait

dans un mobile-home en bordure de la Route 13 au nord de Sandy Shores. Sa passion pour les primes n'a pas changé et c'est ce qui va être le moteur de cet update.

Si tous les regards sont évidemment tournés du côté de GTA 6, il va falloir être encore un peu patient, le jeu n'étant pas prévu avant l'automne 2025. En attendant, les amoureux du "vol de voitures" peuvent dès à présent jeter leur dévolu sur la dernière mise à jour de GTA Online, répondant au nom de "Bottom Dollar Bounties". Ce sera l'occasion de retrouver un personnage qu'on avait presque oublié dans l'histoire de GTA V, à savoirMaude Eccles a décidé de remettre sa passion ardente pour la justice à la prochaine génération de chasseurs de primes. Elle est donc à la recherche de quelqu'un pour reprendre les rênes du bureau d'exécution des cautions Bottom Dollar. Cette personne sera chargée de traquer des criminels dans tout Los Santos et Blaine County.C'est donc aux côtés de Jenette, la fille de Maude, qu'on va se lancer dans de nouvelles missions scénarisées. Des objectifs donnés par Vincent Effenburger, agent du LSPD, à qui il faudra rendre des comptes. Ce sera aussi l'occasion de découvrir de nouveaux véhicules de Police, trois au total, qui vont de la classique au modèle vintage, en passant par le 4x4, il y en aura pour tout le monde. Mais pour les amoureux de voitures sportives, soyez rassurés, Rockstar Games a aussi prévu d'autres modèles rutilants, comme la luxueuse Enus Paragon S (Sports), la Bollokan Envisage (Sports), l’Übermacht Niobe (Sports), l’Annis Euros X32 (Coupé), la Invetero Coquette D1 (Sports Classic) et enfin la Declasse Yosemite 1500 (Off-Road). Là aussi, il y a de quoi se faire plaisir.

Rockstar Games a aussi prévu de récompenser les membres GTA+ avec du contenu exclusif, comme la super-car Överflöd Pipistrello, mais aussi une nouvelle application, Vinewood Club, qui permet d'obtenir plus facilement des véhicules, de réclamer tous les gains professionnels en toute sécurité et de reconstituer les munitions via le téléphone du jeu. Pratique non ?