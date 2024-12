GTA Online : la MAJ "Agents Saboteurs" est disponible, rappel des nouveautés

Comme annoncé la semaine dernière, la dernière mise à jour gratuite de GTA Online, qui répond au nom de Agents Saboteurs, est enfin disponible sur l'ensemble des supports où le jeu est disponible, pas d'exception. Pour rappel, ce sera l'occasion de découvrir un nouveau bâtiment, mais néanmoins connu de la communauté, puisqu'il s'agit de la légendaire usine de vêtements Darnell Bros. C'est aussi le retour de Pavel, personnage aperçu lors du braquage de Cayo Perico il y a quelques années, tandis que Jodi Marshall, ex-agente renégate du FIB, va aussi se joindre à cette grande partie. Tout cela s'accompagne de bonus inédits, comme des missions de surveillance en plus, de nouveaux véhicules, dont une nouvelle version de l'emblématique Bravado Banshee, des améliorations du camion Terrorbyte, une série d'améliorations de l'expérience et bien plus encore. En voici d'ailleurs les détails.

Nouvelle propriété : l'usine de vêtements Darnell Bros, équipée d'un atelier d'armes Mk II, de quartiers personnels, d'un coffre-fort à revenu passif, de 10 emplacements de stockage pour véhicules personnels et d'un garage en sous-sol avec accès aux voies souterraines de la ville, permettant de se déplacer rapidement vers et depuis certains endroits.

Les dossiers du FIB : quatre nouvelles opérations en plusieurs étapes, la destruction d'un avion protégé par l'IAA, le vol de technologie militaire sous Fort Zancudo, l'exécution d'une effraction furtive pour récupérer des œuvres d'art disparues et la pénétration du fonds secret de la Maze Bank.

Deux nouvelles missions de Dispatch Work, aidant Vincent Effenburger du LSPD à nettoyer les rues de Los Santos.

Nouvelles améliorations du Benefactor Terrorbyte :

Un scanner d'objets de collection pour trouver facilement certains objets de collection

Un terminal de contrôle principal , aidant les joueurs à gérer leur stock et leurs fournitures d'entreprise, le stockage des véhicules et le fret

Un brouilleur de missiles qui empêche les autres joueurs de verrouiller le Terrorbyte

Fonctionnement silencieux , cachant le spot du véhicule aux autres joueurs à proximité