Kirby Air Riders : c'est Mario Kart en plus speed et plus déjanté, on nous explique tout

Pour fêter comme il se doit la sortie de Kirby Air Riders, Nintendo a décidé de nous proposer une grosse vidéo explicative, afin de mieux comprendre le concept de ce jeu de course à mi-chemin entre Mario Kart et F-Zero. Première chose à savoir, dans Kirby Air Riders, les engins que l'on pilote avancent automatiquement, et c’est au joueur de gérer les virages, les accélérations et les manœuvres spectaculaires pour prendre l’avantage sur les concurrents. En pressant le bouton de boost tout en freinant, on peut drifter sur le côté puis relâcher pour propulser votre machine à toute vitesse, tandis que les rampes de saut offrent des boosts supplémentaires lorsque on atterrit parfaitement. Sans surprise, plusieurs personnages iconiques de la saga sont présent dans le jeu, de Kirby à King Dedede ou Meta Knight, chacun disposant de statistiques et capacités uniques. D'ailleurs, en utilisant les "Copy Abilities" des ennemis, les compétences et les attaques spéciales, il est possible de dépasser ses rivaux et donc de dominer la course.





Mais il n'y a pas que le pilote qui compte, puisque chaque machine possède ses propres caractéristiques. Le Warp Star offre par exemple un équilibre parfait, le Winged Star excelle en vol, le Swerve Star permet des arrêts et relances tactiques, la Wheelie Bike se faufile dans les virages serrés, et le Battle Chariot écrase tout sur son passage. Certaines machines peuvent même se transformer, permettant des combinaisons inédites avec votre pilote favori. Le jeu propose autrement plusieurs modes de course et d’action. Le mode "Air Ride" voit six pilotes s’affronter dans des courses chaotiques à travers des prairies, des rivières agitées, des cavernes magiques et des montagnes au coucher du soleil, tandis que le mode "Top Ride" offre une vue aérienne sur des circuits plus compacts, pour jusqu’à 8 joueurs. Enfin, le mode "City Trial" qui se déroule sur une île flottante, permet à 16 joueurs d’explorer librement la map pendant cinq minutes, de récupérer des power-ups et de changer de machine avant de s’affronter dans des épreuves de vitesse et de combat dans les arènes. Tous ces modes peuvent être joués en ligne, avec la possibilité d’interagir avec d’autres joueurs dans le paddock.





Pour ceux qui préfèrent une expérience solo, le mode Road Trip combine éléments des trois modes principaux. Vous choisissez votre pilote et parcourez des circuits variés, accomplissez des courses et des combats, découvrez des boutiques, reposez-vous dans des zones dédiées et obtenez de nouvelles machines, tout en rencontrant des événements mystérieux et des surprises sur votre chemin. Vous savez tout. Y a plus qu'à !



