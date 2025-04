Kirby Air Riders sur Switch 2, c'est Masahiro Sakurai aux commandes, le papa des Smash Bros

Kirby Air Riders, il s'agit du nouveau projet chapeauté par Masahiro Sakurai, le papa de la série Super Smash Bros, qui revient à ses premiers amours, lui qui a commencé chez Hal Laboratory sur la série des Kirby justement. Pour l'heure, mis à part une très courte vidéo de teasing, on ne sait pas grand-chose du titre, si ce n'est qu'il s'agit bien de la suite de Kirby Air Ride sorti en 2003 sur GameCube, et qu'il s'agira donc d'un jeu de courses avec l'esprit Mario Kart. On n'a pas de date de sortie pour le moment, tout juste sait-on que c'est

Mario Kart et Donkey Kong sont présents au lancement de la Nintendo Switch 2, mais un autre personnage bien célèbre de l'écurie Nintendo sera lui aussi dans les parages. Il s'agit de Kirby, dont les nouvelles prochaines aventures ont été teasées lors de ce Nintendo Direct du 2 avril 2025. BaptiséStudio 2 & Studio S, la filiale de Bandai Namco dédiée aux jeux Nintendo, qui développe le jeu.