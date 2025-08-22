Kirby Air Riders. En parallèle, l'éditeur japonais a publié une longue vidéo explicative en présence de son créateur,

<meta itemprop="name" content="Vidéo Kirby Air Riders : Nintendo explique toutes les mécaniques de jeu, c'est différent de Mario Kart" /> <meta itemprop="description" content="Avec la gamescom qui bat son plein, Nintendo n'a pas manqué non plus de faire acte de présence au salon allemand, avec un gros titre à montrer sur place : il s'agit de Kirby Air Riders."/> <meta itemprop="width" content="750" /> <meta itemprop="height" content="421" /> <meta itemprop="thumbnailURL" content="https://i.jeuxactus.com/datas/jeux/k/i/kirby-air-riders/vv/kirby-air-riders-68ada6fb3512f.jpg" /> <meta itemprop="associatedArticle" content="https://www.jeuxactu.com/kirby-air-riders-nintendo-explique-les-mecaniques-c-est-different-de-m-131160.htm" /> <meta itemprop="embedUrl" content="https://www.jeuxactu.com/videos/player-37155.htm" /> <meta itemprop="image" content="https://i.jeuxactus.com/datas/jeux/k/i/kirby-air-riders/vv/kirby-air-riders-68ada6fb3512f.jpg" /> <meta itemprop="headline" content="Avec la gamescom qui bat son plein, Nintendo n'a pas manqué non plus de faire acte de présence au salon allemand, avec un gros titre à montrer sur place : il s'agit de Kirby Air Riders."/><meta itemprop="duration" content="P0HPT1H18M40SMS" />

Avec la gamescom qui bat son plein, Nintendo n'a pas manqué non plus de faire acte de présence au salon allemand, avec un gros titre à montrer sur place : il s'agit deMasahiro Sakurai, qui s'est prêté à l'exercice de ce titre qui combine vitesse, action et stratégie. D'ailleurs, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque bolide possède ses propres caractéristiques, flottant légèrement au-dessus du sol et avançant automatiquement. Les joueurs contrôlent la direction avec le stick gauche, tandis que le bouton Pression (B) permet d’accumuler une charge pour déclencher une accélération Turbo. Le bouton Spécial (Y) active des coups uniques à chaque personnage, ce qui renforce le côté stratégique du gameplay.

Le choix du rider influence directement les performances du bolide : poids, résistance, attaques rapprochées et pouvoirs spéciaux deviennent des éléments stratégiques. Les fans retrouveront des personnages emblématiques comme Meta Knight, Roi DaDiDou ou Bandana Waddle Dee, mais également des ennemis comme Chef Kawasaki ou Starman. Les bolides peuvent planer, atterrir avec précision pour bénéficier d’un boost, et interagir avec l’environnement pour maximiser la vitesse ou surprendre les adversaires. Le mode City Trial, cœur de l’expérience, se déroule sur l’immense île flottante Skaïa. Les joueurs explorent, récupèrent des bonus, volent des bolides et affrontent des boss iconiques comme Kracko ou Dyna Blade. Cette phase préparatoire de cinq minutes permet d’améliorer son bolide avant de se mesurer aux autres participants dans le Stade, où jusqu’à huit joueurs s’affrontent en local et seize en ligne. L’accent est mis sur la stratégie, la récupération de bonus et l’adaptation aux capacités de son bolide pour remporter la victoire.

Le mode Air Ride propose des courses intenses pour six joueurs, où l’attaque des rivaux permet de récupérer des étoiles et de gagner en vitesse, introduisant une dynamique d’action et de chaos qui distingue Kirby Air Riders des classiques du genre. Un mode Leçons permet également de se familiariser avec les mécaniques avancées, garantissant que chaque joueur, novice ou expérimenté, puisse maîtriser ses compétences. Les personnes ayant pu se rendre à la gamescom ont eu la possibilité de tester le mode City Trial en avant-première, sachant que ce Kirby Air Riders est toujours prévu pour le 20 novembre 2025.